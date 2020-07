Origen is na Fnatic en G2 een van de populairste en beste teams van Europa, kijkende naar hun derde plek uit de Spring Split. Vandaag gaan zij op tegen Vitality, het team dat eindigde op de laatste plek in de vorige Split. Deze Split heeft Vitality al enorm veel verbetering laten zien en ze hebben in de vorige game tegen Origen zelfs een overwinning kunnen pakken. Zal dit ondergewaardeerde team hier opnieuw in slagen?

De actie laat in deze game zeker niet op zich wachten; met drie man stormt Vitality de jungle van Origen in om de Red Buff te contesten. Hiermee halen ze bijna de kill op OG’s Nukeduck, maar OG bijt van zich af en VIT’s Labrov gaat bijna neer in ruil hiervoor. Vitality wordt uit de jungle gedwongen en OG’s Upset scoort de Red Buff voor zichzelf. In beide zijlanes pakt Origen in het begin de overhand met meer CS en een betere push richting de toren, maar Vitality wint het juist in de midlane. In de botlane zet OG’s Xerxe een gank klaar met gebruik van de inham. Geduldig wacht hij zijn kans af om vervolgens zijn hexflash te gebruiken. VIT’s Comp wordt gedwongen om zijn flash te gebruiken, maar OG’s Jactroll’s Rakan heeft zijn knock-up nog en hiermee wordt VIT’s Comp alsnog tegengehouden. Op het nippertje weet hij weg te komen dankzij VIT’s Labrov en Skeanz, die in de buurt waren. OG’s Jactroll wordt geroot en VIT’s Labrov pakt hiermee first blood. Terwijl dit gebeurt, gaat VIT’s Milica ook nog bijna neer in de midlane dankzij de ult van Origen’s Gangplank.

Vitality pakt kort hierop de Rift Herald, gevolgd door de eerste Drake van de game. Deze Rift Herald gebruikt het team om voor Comp meer plates te scoren in de botlane. Op een onhandige plek wordt OG’s Jactroll gegrepen met VIT’s Comp’s root. Als deze root voorbij is springt hij weg, maar VIT’s Labrov is ook in de buurt en de Bard-ult zet OG’s Jactroll weer vast op zijn plek. Een grote hoeveelheid damage, afkomstig van VIT’s Comp samen met VIT’s Skeanz, betekent voor hem het einde van zijn leven. OG pakt langzaam maar zeker de tweede Rift Herald van deze match terwijl VIT’s Comp de buitenste turret in de botlane afmaakt. De Rift Herald wordt geplaatst in de toplane, maar VIT’s Bard-ult redt de turret in deze lane van de ondergang, waardoor deze Rift Herald vrijwel verspild werd. Een gigantisch hectische teamfight dat uitbreekt in de topside jungle wordt gewonnen door Vitality, met slechts één kill voor Origen en maar liefst vier voor Vitality. OG’s Alphari wordt kort hierop uit positie gegrepen en geeft Vitality zijn zevende kill van de game.

Vitality pakt zijn derde Drake van de game en weet zich terug te trekken zonder problemen. VIT’s Comp wordt gevangen in een onhandige positie bij vier leden van Origen en weet OG’s Nukeduck bijna neer te halen en weg te komen, maar delft toch het onderspit. Origen gaat voor zijn eerste Drake van de game en Vitality start het gevecht op om dit tegen te houden, maar moet zich terugtrekken en de Drake aan Origen weggeven. Vitality kan OG’s Xerxe en Jactroll dankzij de damage die uit VIT’s Comp’s Aphelios komt zonder problemen neerhalen, om vervolgens de Baron op te pakken. OG’s Jactroll en Xerxe wachten samen VIT’s Comp op om wraak te nemen, maar voordat Comp zelf neergaat, pakt hij nogmaals kills op beide spelers. Hierna kan Vitality zijn vierde Drake van de game pakken en daarmee de Infernal Dragon Soul behalen. Vitality heeft op dit punt de volledige controle over de game; het enige wat nog tussen hen en Origen’s base staat, zijn de Inhibitor-turrets. Met een tweede Baron op zak breekt Vitality ook door deze verdediging de base in en na een laatste teamfight weten ze de Inhibitors en de Nexus-turrets te breken, om vervolgens de game te winnen.