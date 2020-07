League of Legends LEC Summer Split samenvatting: week 3

De match van deze week waar iedereen op zat te wachten: G2 tegen Fnatic. Ook al mocht het er in deze Split niet zo uitzien, beide teams zijn nog altijd de toppers van Europa. Zoals we wel gewend zijn van G2 begint deze game ontzettend hectisch. Jankos doet een gank op de botlane, waarna Caps als Twisted Fate met zijn ult ook naar deze lane komt, gevolgd door de Galio van Nemesis met zijn ult. Selfmade komt ook nog bij het feestje en het gevecht lijkt in het voordeel te zijn van Fnatic wanneer ze één kill oppakken, maar G2 draait zich om en haalt vervolgens zelf drie kills. Bij de Rift Herald start Wunder een gevecht op om te proberen Fnatic hier weg te krijgen. Van beide teams komen nog twee leden naar de rivier toe en uiteindelijk scoren beide teams één kill, maar Fnatic krijgt wel hun Rift Herald. Kort hierop begint Wunder nog een gevecht in de toplane, door zijn ult te gebruiken op Bwipo. Hij slaagt er niet in om zelf de kill te pakken, maar Caps is er keurig op tijd bij om deze kill af te maken nadat Wunder’s ult is afgelopen.

Een 5v5-skirmish van G2 in de bot-jungle haalt de HP van twee leden van Fnatic erg omlaag. Wanneer Fnatic de botlane ingaat om dit gevecht verder te zetten en te proberen om de botlane-turret te halen met de Rift Herald, worden zowel Bwipo, Nemesis als Hylissang zonder medelijden neergehaald. Hierna kan Caps wederom een kill op Bwipo afmaken in de toplane. Fnatic start een gevecht in de jungle met gebruik van Ornn’s ult, maar dankzij de ult van Wunder’s Mordekaiser wordt Nemesis al gauw uit het gevecht gehaald en mist Fnatic een frontliner. Hierdoor krijgt Perkz ontzettend veel vrijheid om zijn schade aan te brengen en haalt hij een quadra-kill. Dit geeft G2 de mogelijkheid om de eerste en tweede midlane-turrets neer te halen met de Rift Herald en om hun derde Drake van de game binnen te slepen. Fnatic dwingt een teamfight af die G2 wil vermijden en deze weet G2 zelf af te blazen terwijl Wunder de inhibitor van Fnatic aanvalt. Fnatic draait vervolgens hun aandacht naar Wunder en G2 volgt ze om het gevecht om te draaien naar een teamfight, waarbij Perkz wederom een triple kill haalt. Even later, na nog een laatste ace, wandelt G2 de base in en maakt het team de game af na 25 minuten, met maar liefst 24 tegen 5 kills.