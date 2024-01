Tips van een game-hoarder

Nu de feestdagen voorbij zijn en de kater van de jaarwisseling is gaan liggen, is het een goed moment om de schade op te meten. Nee, niet de kerstkilo’s, het aantal drankflessen of de staatsloten met 0 euro, maar het aantal gekochte games dat je toch nooit gaat spelen. Want we weten hoe het gaat in die roes van december: Game Awards-aanbieding hier, Humble Bundle daar, gooi wat gratis games op de Epic Game Store in de mix en je hebt weer een bak games die je niet gaat opstarten. Hoe pak je dat in 2024 nou eigenlijk beter aan?

Door de jaren heen heb ik al te veel games gekocht die ik nog nooit heb aangeraakt. In de tijd dat de Humble Bundles nog vijftien games bevatten, heb ik regelmatig de portemonnee getrokken omdat er toch wel één leuke game bij zat. En hé, je steunde ook meteen het goede doel. Maar toen ik tijdens het december-rumoer eens door mijn Steam-lijst heen ging, schrok ik toch wel een beetje. Games waarvan je niet eens meer wist dat je ze ooit had gekocht, als blauwe plekken na een avond goed doorzakken in de stad. Dat moet anders!

#1: Gooi eens wat weg

Er gaan dit jaar nog tal van goede aanbiedingen komen op games die je misschien wel wilt hebben. Dat ga ik niet ontkennen. Maar begin eerst eens met het doorspitten van wat je al hebt en gooi dat eens weg — of in ieder geval uit het zicht. Want als je toch al weet dat je het echt nooit gaat spelen, waarom zou je het dan in het zicht laten? We weten allemaal dat je FIFA Manager 2010 nooit meer op gaat pakken, Henk.

In Steam kun je dit vrij makkelijk doen door naar je gamelijst te gaan en daar te kijken welke game je nooit gaat spelen. Botanicula: ik heb nog nooit van je gehoord, maar je staat wel in mijn lijst, dus doei. Dan doe je een rechtermuisklik op de game, ga je naar ‘Manage’ en dan ‘Hide this game’. Uit het oog, uit het hart, zullen we maar zeggen.

Ruim de boel eens op, joh!

Bonustip: gooi beta’s weg

Als je Steam-account al meer dan tien jaar meegaat, is er ook een aardige kans dat je gedurende die tijd wat beta’s en testversies van games hebt gespeeld. Helemaal als journalist heb ik gedurende de jaren een aardig lijstje opgebouwd.

Pak dus nu je kans om meteen al die oude open beta’s, demo’s en testversies van games uit het raam te mieteren. Waarschijnlijk kun je ze niet eens meer opstarten als je ze zou installeren, dus waarom heb je ze in hemelsnaam nog?!

#2: Ga oude games uitspelen

Als je dan toch door je lijst gaat met games in je Steam-bibliotheek die nog niet geïnstalleerd staan, ga dan meteen een game installeren om op te pakken en door te gaan spelen. Dit is hét moment om eindelijk weer eens die playthrough van Dishonored 2 af te maken waar je al jaren tegenaan hikt. Iedereen kan zien dat je die eerste achievement in 2016 hebt behaald, maar het is geen schande om nu de rest vrij te spelen.

Benieuwd welke games je nog nooit hebt gespeeld? Ook dat kun je gemakkelijk in Steam zien. In je bibliotheek klik je op de klok om te sorteren op recente activiteit. Onderaan je lijstje zul je het beschamende cijfer zien van games die je nog nooit hebt gespeeld. Ondergetekende heeft 102 games op deze lijst staan.

#3: Denk twee keer na voor je wat nieuws koopt

Ja, de Holiday Humble Bundle had Kingdom Come: Deliverance in zijn pakket zitten. Maar weet je zeker dat je ooit meer dan drie uur in de Boheemse landschappen van Oud-Europa gaat doorbrengen, voordat je toch maar weer Starfield opstart voor een dertiende playthrough? Nee? Waarom zou je er dan geld aan uitgeven? Laat die Humble Bundle lekker voor wat het is en duik nog maar een keer de sterren in.

De enige uitzondering is natuurlijk als de game gratis is, want dat kan natuurlijk nooit kwaad. Maar ook daar denk ik altijd even twee keer na met de vraag: ga ik dit echt ooit spelen? Vaak is het antwoord nee en dan kun je ook die gratis games prima links laten liggen. Je hoeft niet iedere game in je collectie te hebben, ook niet voor het verzamelen. Als een platform of uitgever tegenwoordig besluit om een game offline te trekken, ben je ‘m toch kwijt.

Weet je zeker dat je nog een keer Cyberpunk gaat spelen?

#4: Luister vooral niet naar hoogdravende zelfhulp-blogs

Ha, wie houden we nou eigenlijk voor de gek? Games zijn er voor onze lol en als je daar geld aan uit wilt geven, moet je dat lekker doen. We weten allemaal dat als Skyrim voor de zestiende keer wordt uitgebracht en in de aanbieding is, je deze toch weer koopt. En Civilization 6 kan simpelweg niet zonder die ene uitbreiding, zelfs als je de game al jaren niet hebt gespeeld.

Natuurlijk kan het nooit kwaad om eens goed door je bibliotheek heen te spitten, maar laat je vooral niet opjagen door het zoveelste artikel of social media-bericht dat je schuldig laat voelen over je backlog. Stel dat je backlog ooit op is, wat dan? Moet je jezelf gaan vervelen, of nog erger: moet je dan een boek gaan lezen of zo? De gedachten alleen al geven mij een rilling over mijn rug.

… oeh, zie ik nou dat Cyberpunk 2077 in de aanbieding is?