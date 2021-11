Het verhuizen van een compleet eiland is geen kleine opgave zoals je zult begrijpen. Iets met de hemel, maar vooral veel aarde bewegen. Voor deze actie heb je een apart stukje software nodig. Op zowel de Switch waar je eiland op zit, als de Switch waar je het eiland naartoe wilt verhuizen, moet je een apart programma downloaden. Het gaat om eilandsoverdrachtssoftware die beschikbaar is in de eShop.

Start de software op beide systemen op en doorloop de eerste paar stappen op het systeem waar het eiland naar toe moet. Als je alle stappen doorloopt, kom je op het punt waarop het systeem op zoek gaat naar een andere Nintendo Switch om savedata te ontvangen. Ga dan terug naar je originele systeem en maak je eiland klaar voor verzending. Vervolgens moeten beide systemen weergeven dat ze op zoek zijn naar een ander Switch-systeem. Houd op dat moment de twee consoles in de buurt van elkaar. Klik op ‘bevestigen’ en wacht tot de overdracht is voltooid.

Dit werkt dus allemaal net iets anders dan savegames van andere spellen overzetten, wat doorgaans gewoon via Nintendo Online kan als je dit hebt ingesteld. De noodzaak voor de aparte software is echter goed te begrijpen, omdat Nintendo de save van je personage en het eiland heeft gesplitst. Wanneer je de software eenmaal hebt geïnstalleerd is het slechts een kwestie van minuten voordat je eiland is overgezet.