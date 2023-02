Ep. 008 – Welke trends, hypes en titels zijn over- of underrated?

Iedereen vond dat overrated

Deze week schatten Robert Zomers, Kevin Rombouts en Tom Kauwenberg allerlei populaire titels en hypes op waarde in, maar niet voordat ze de ophef rondom het bizarre uitstel van The Day Before bespreken.

Vond jij deze podcast nou ook leuk? Laat het ons weten door een recensie achter te laten op Apple Podcasts. Vergeet ons ook niet te volgen op Spotify, Apple Podcasts of in jouw favoriete podcast app. Stuur je vragen, opmerkingen of complimenten naar podcast@pixelvault.nl.

Deze aflevering is opgenomen op 1 februari 2023.

Onderwerpen:

01:15 📅 Lees de hele saga rond The Day Before terug op Kotaku

18:00 📱 EA cancelled Apex Legends Mobile en legt uit waarom

31:30 🏙️ Nintendo, Microsoft en Sony willen niet meer naar de E3

44:50 ⌨️ Hier moet je beginnen met het kiezen van een mechanisch toetsenbord

01:01:40 🎶 In de categorie muziek hadden we het over Froukje, Merol, Meau en Sophie Straat

01:12:00 👮‍♂️ Politieserie The Wire kijk je terug op HBO

Linkjes: