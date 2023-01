Ep. 007 – Forspoken is het allemaal net niet.

Het internet praat weer eens voor zijn beurt

Deze week praten Kevin Rombouts, Robert Zomers en Amador Prado over alle games van de Xbox Developer Direct showcase en bespreken ze de situatie rondom Forspoken.

Deze aflevering is opgenomen op 26 januari 20223.

Onderwerpen:

01:00 📺 We bespreken alles over de Xbox Developer Direct showcase

01:50 🔨 Minecraft Legends wordt de nieuwe Minecraft en RTS in één

03:00 🏎️ We weten meer over Forza Motorsport, maar nog geen releasedatum

04:40 🎶 Grote verrassing was Hi-Fi Rush en die is ook nog meteen speelbaar

06:40 🧛 Meer schieten op vampieren in een nieuwe trailer van Redfall

08:20 📃 The Elder Scrolls Online gaat nog steeds hard en krijgt een nieuwe uitbreiding

10:50 😞 Amador is vooral teleurgesteld in Forspoken

23:50 🗣️ De aanbevolen pc-specs voor Forspoken zijn heftig

33:00 🚬 That ‘90s show staat nu op Netflix als je je oud wil voelen

34:30 ☕ Cuphead is ook te spelen als bordspel en net zo moeilijk

35:50 🇪🇺 Metal en Eurodance is blijkbaar een perfect huwelijk en erg Duits bewijst Electric Callboy

36:50 🎮 Kevin is er nog niet uit of het de perfecte controller is, maar de 8Bit Do Ultimate komt in de buurt

