Ep. 006 – Ubisoft is de koers kwijt.

“Dan zijn het toch weer de Russen…”

Deze week praten Kevin Rombouts, Tom Kauwenberg en Robert Zomers over de status van Beyond Good & Evil 2 en andere perikelen bij Ubisoft.

Vond jij deze podcast nou ook leuk? Laat het ons weten door een recensie achter te laten op Apple Podcasts. Vergeet ons ook niet te volgen op Spotify, Apple Podcasts of in jouw favoriete podcast app. Stuur je vragen, opmerkingen of complimenten naar podcast@pixelvault.nl.

Deze aflevering is opgenomen op 17 januari 2023.

Onderwerpen:

00:40 | 😈 Ubisoft is nog steeds met Beyond Good and Evil 2 bezig, echt waar.

02:40 | 🔻Het aandeel Ubisoft keldert na verwacht verlies van 500 miljoen dollar in 2023

07:20 | 🥷 Kijk hier de grote Assassin’s Creed showcase van 2022 terug.

14:40 | 💀 Skull & bones moet nu echt gaan verschijnen en kijk hier maar even of je daar blij van moet worden

40:30 | 🏴‍☠️ Kevin heeft maar een ander piratenavontuur opgezocht en speelt speelt momenteel de JRPG One Piece Oddyssey

42:30 | ⌨ Tom is helemaal lyrisch over de Wooting 60HE, de review lees je binnenkort op TomsTech.nl

44:30 | 👨‍👨‍👦‍👦 Robert komt er door Hang Youth achter dat hij de maandag niet haat, maar kapitalisme

Linkjes:

Oops: