Ep. 004 – Waar kijken we naar vooruit in 2023?

“Ik heb het idee dat ik flarden mis…”

Deze week praten Tom, Kevin en Robert over wat 2023 ons gaat brengen en praten we over wat Nvidia heeft aangekondigd tijdens CES 2023.

Deze aflevering is opgenomen op 5-1-2023.

Onderwerpen:

📣 Nvidia kondigt de 4070 Ti voor de tweede keer aan en zet zichzelf voor schut | 01:00

👩‍🚀 Starfield is topfavoriet onder de redactieleden voor 2023 | 08:00

⛵ Een nieuw seizoen van Vinland Saga is op komst, het eerst seizoen kijk je alvast op Netflix | 15:00

📺 We hopen dat 2023 het jaar van OLED-monitoren wordt en dan niet alleen van bizarre 540Hz-modellen. | 20:00

🚀 Het nieuwe jaar brengt ons veel nieuwe Star Wars-dingen, bij ons staan de Mandalorian S03 en Ashoka hoog op het lijstje | 23:00

🎮 Kevin heeft er alle vertrouwen in dat het dit jaar helemaal goed gaat komen met The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 29:15

🕹️Tom breekt een lans voor twee free-to-play-gamse van Embark Studios en terecht, want zowel ARC Raiders als The Finals wordt ontwikkeld door DICE-veteranen | 34:00

🎬 Kevin keek alle films van The Hunger Games en dat kun jij ook als je Netflix hebt | 40:25

🕵️ Of ga voor een dubbele Knives Out kijksessie net als Robert | 43:30

🧛 Tom zit inmiddels ook middenin Vampire Survivors, we raden het dan ook nog steeds af om aan deze game te beginnen. | 46:45

