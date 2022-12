Ep. 003 – Tijd om 2022 af te sluiten.

“Het is zo slecht, maar hier leef ik voor.”

Deze week praten Kevin Rombouts, Tom Kauwenberg en Amador Prado over de 22 favoriete titels van de Pixel Vault-redactie, de beschuldigingen van Microsoft richting Sony en natuurlijk de feestdagen.

Vond jij deze podcast nou ook leuk? Laat het ons weten door een recensie achter te laten op Apple Podcasts. Vergeet ons ook niet te volgen op Spotify, Apple Podcasts of in jouw favoriete podcast app. Stuur je vragen, opmerkingen of complimenten naar podcast@pixelvault.nl.

Deze aflevering is opgenomen op 30 december 2022.

Onderwerpen:

🏴‍☠️ Microsoft beschuldigd Sony van exclusiviteitscontracten | 01:10

🎄 De heren bespreken de kerstdagen | 08:00

🎆 Doorloop van de 22 van 2022 van de Pixel Vault-redactie | 09:40

🪓 Amador legt uit waarom God of War: Ragnarök onze nummer 1 is | 18:25

🦊 Waar waren we verder blij mee, of missen we nog? | 31:50

🦇 Amador bouwt aan zijn LEGO Tumbler uit Batman | 39:05

🎛️ Tom drukt op de knopjes van zijn Teenage Engineering Pocket Operator | 41:40

🔎 Kevin herontdekte zijn lang verloren guilty pleasure met CSI: Vegas | 44:30

Linkjes: