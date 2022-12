Ep. 001 – Damn, de hel is heet.

Game Awards, rechtzaken en gelinkte accounts

Deze week praten Tom Kauwenberg, Kevin Rombouts en Maxime Buitenhuis over alles wat er gebeurde met The Game Awards, bespreken ze een aanklacht van Riot Games aan het adres van NetEase en twijfelen ze of de nieuwe functie van Discord niet erg gate-keeperig is.

Deze aflevering is opgenomen op 13 december 2022.

Onderwerpen:

⚖️ Riot Games klaagt NetEase aan voor het kopiëren van Valorant | 01:05

💬 Discord gaat meer doen met gelinkte accounts | 06:00

🏆 De belangrijkste winnaars van The Game Awards op een rijtje | 11:21

🆕 Naar welke aankondigingen kijken wij uit? | 25:09

🤷‍♂️ Er waren genoeg gekkigheden tijdens de awards | 35:00

🇩🇪 Kevin is op de Duitse tour met Dorfromantik | 41:10

🧑‍🍳 Maxime bekeek het menu van The Menu | 43:35

🔨 Tom krijgt een hard hoofd van zijn nieuwe bureau | 45:30

