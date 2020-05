Zolang je niks aanraakt en niemand aanvalt, ben je volledig onzichtbaar. Daardoor wordt het simpele concept opeens een stuk complexer en tactischer. Als je per ongeluk tegen de muur botst, verraad je je positie. Ook als je schiet of de speciale vaardigheid van je karakter gebruikt, word je even zichtbaar. Op papier klinkt het simpel, maar je staat constant voor een lastige keuze: blijf je je verstoppen of neem je een risico om de ander uit te kunnen schakelen?

Soms heb je niet eens een keuze. Zo raak ik mijn eigen karakter echt constant kwijt, waardoor ik mijn positie moet verraden. In een modus zoals Land Grab, waarin je zoveel mogelijk tegels moet claimen, is dat niet zo erg, maar in Survival kan het rampzalig uitpakken. Gelukkig kun je uitgebreid oefenen in de singleplayermodus. In die modus, The Hero’s Journey, ga je aan de slag met negen levels die je uitdagen in het gebruik van de unieke vaardigheid van je gekozen karakter.