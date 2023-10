Over inclusiviteit, acteren in videogames en online Astarion-content

De release van Baldur’s Gate 3 kun je bijna niet gemist hebben. De early access gooide in 2020 al hoge ogen en misschien kun je de viral video teaser waarin een beer en een bleke vampier het wel erg gezellig leken te hebben ook nog wel herinneren. Pixel Vault sprak Neil Newbon, de acteur achter Astarion in Baldurs Gate 3, over inclusiviteit, acteren in videogames en online Astarion-content.

Lees dit interview ook in het Engels Om de intentie van Neils antwoorden op onze vragen te waarborgen hebben we ook een versie van dit interview met zijn Engelse antwoorden. Die lees je hier.

Onverwacht succes en reacties van het publiek

Het door Dungeons and Dragons geïnspireerde Baldur’s Gate 3 van het Belgische Larian Studios is een turn-based RPG die in augustus 2023 op pc verscheen en een krappe maand later ook voor PlayStation 5 uitkwam. De game werd ontzettend goed ontvangen, zelfs beter dan ze allemaal verwacht hadden, vertelt Neil.

“Het was eigenlijk een groter succes dan we ons allemaal realiseerden! Natuurlijk wisten we dat er veel passie in het maken van Baldur’s Gate 3 zat en ook dat het geweldig geschreven was. Ik heb al een deel in early access gespeeld en ik wist dat de game buitengewoon was. Toch weet je nooit hoe deze dingen lopen. Ik denk dat we allemaal echt fundamenteel geloofden dat het goed zou worden, met de passie, het enorme werk dat Larian erin stak en het talent dat zij en de cast hebben. Maar ik denk niet dat de reactie iets was waar iemand van ons op voorbereid was.”

Neil legt uit dat het altijd lastig is om in te calculeren hoe het publiek op een eindproduct gaat reageren. Sterker nog, hij zou het van tevoren ook niet willen weten of voorspellen.

Neil Newbon by https://ivanweiss.london/

“Hoe ik erin sta is: Ik heb, samen met de cast, de ontwikkelaars, de schrijvers en de regisseurs, het verhaal aangeboden. In al zijn glorie, want dit is absoluut een hedendaags meesterwerk, hebben we het gewoon aan het publiek gepresenteerd en op dat moment hebben we onze handen ervan afgetrokken. Het is zonder twijfel het voorrecht van de spelers om te beslissen wat ze ervan vinden, waar ze in geïnteresseerd zijn, waar ze over willen praten, headcanon en alles.” Neil kruist zijn vingers: “Wij zitten hier ondertussen gewoon van: we hopen dat jullie het leuk vonden! We hopen dat het leuk was! Want dat is ons werk, ons werk is entertainen, we kunnen niet dicteren of raden hoe iemand reageert. Het is een beetje alsof je een baby maakt en dan de baby overhandigt en zegt: ‘Wees er alsjeblieft cool mee!’.”

Gelukkig zit dat wel goed. Baldur’s Gate 3 sleepte de ene na de andere tien binnen en kreeg niets anders dan lovende recensies. Heel goed nieuws natuurlijk, maar Neil is eigenlijk vooral blij met alle reacties.

“Uiteindelijk heb ik veel liever iemand met een heel positieve houding of een negatieve reactie op mijn werk. Want dan hebben ze in ieder geval een reactie. Waar ik me altijd zorgen over maak is, als er al iets is om me zorgen om te maken, is iemand die een neutrale houding heeft ten opzichte van een personage dat ik heb gecreëerd of geportretteerd. Dat ze zoiets hebben van, meh. Snap je? Dat is afschuwelijk, dat is vreselijk,” lacht Neil. “Als iemand mijn personage haat: fantastisch.”

Seksueel getinte Astarion-content en inclusiviteit in Baldur’s Gate 3

En gereageerd wordt er. Er is een hele hoop content over Baldur’s Gate 3 te vinden. Informatieve playthroughs, streams, edits en wat nog meer… oh ja: heel veel seksueel getinte content over onder andere Astarion. Het is Neil niet ontgaan. We vragen of hij het raar vindt, dat er zulke content over zijn personage wordt gemaakt.

“Nee, niet echt. Ik denk dat het vreemd zou zijn geweest als het personage het totale tegenovergestelde van Astarion zou zijn geweest: heel nederig en niet geseksualiseerd. Dán zou ik het raar vinden. Astarion is als personage erg seksueel, erg beschadigd, erg mooi en duister en hij heeft ook een lelijke kant. Hij is intelligent, manipulatief. Hij heeft een fantastisch spel van deze diametraal tegenovergestelde eigenschappen in zijn hele personage, wat voor een acteur geweldig is om te spelen, en ik ben erg dankbaar dat ze me überhaupt hebben gevraagd om hem te spelen. Maar ik ben niet verrast door de reacties, want weet je, het is niet alsof ik me niet bewust ben van zijn seksualiteit, want ik heb geholpen zijn seksualiteit te creëren.”

Neil zelf speelt Baldur’s Gate 3 op zijn eigen Twitch-kanaal. Op het moment van schrijven heeft hij tijdens zijn nieuwste stream een bijzonder *romantisch* moment met zichzelf, Astarion, gehad. Hier moeten we hem natuurlijk wel even naar vragen. We krijgen zijn antwoord in de stem van Astarion:

“Ik heb misschien mezelf geromanced… en wat dan nog??? Selflove darling, selfcare.”

Neil Newbon in de High Rollers DnD-oneshot.

Neil moet lachen: “We noemden het ‘Astarbation’ in een stream. Het betekent dat ik een romance heb met mijn eigen personage, iets wat gewoon raar is op elk niveau, het is gewoon heel vreemd. Maar weet je, mensen willen het zien, denk ik. Ik vind wel dat Baldur’s Gate 3 een heel volwassen en geraffineerde manier heeft om relaties en seks in een videogame te presenteren. Het is ook geweldig dat de game zoveel representatie heeft. Niet alleen op het gebied van seksualiteit of geslacht, maar ook op het gebied van etnische achtergronden. Ze hebben echt een interessante cast van verschillende mensen en het is echt leuk om te zien dat in een game waar we niet alleen vertegenwoordiging hebben, we ook zien dat relaties, ongeacht de combinaties van genders, seksualiteiten, worden genormaliseerd. Er is geen groot ding dat zegt: oh wow, je hebt nu met een man gedate of met een vrouw geslapen of zoiets. Het is meer iets als: dat is de persoon tot wie je je aangetrokken voelt en zij zijn toevallig wat dan ook. Deze normalisering van wat relaties kunnen zijn is over een breder spectrum nodig. Of ze nu puur seksueel zijn, of dat er een relatie en liefde en dat soort dingen bij komen kijken. Ik denk dat normalisatie echt belangrijk is. Want dan, zou je denken, kunnen alle spelers zich identificeren met het verhaal: ‘Oh dat ben ik!’ En zo voel ik me ook hierbij.”

Inclusiviteit is iets waar Neil veel aandacht aan besteedt, ook in zijn eigen online community op Discord en Twitch, waar hij wekelijks online te vinden is.

“Mijn vrienden zijn een hele verzameling mensen, van mannelijk, vrouwelijk, non-binair, genderfluïde, transmannen, transvrouwen, homo, hetero, bi, panseksueel, aseksueel, alles. Ikzelf en mijn goede vriend Tom de Ville, hij is ook een geweldige schrijver en regisseur, we maakten de stream op Twitch voor de lol. Maar toen we ons realiseerden dat de online community zich aan het vormen was, wilden we laten zien wat voor ons dierbaar is en wat we geloven in ons privéleven. We wilden dat vertegenwoordigen in de gemeenschap. Omdat ik denk dat het vreselijk is om een situatie te hebben waarin mensen zich gemarginaliseerd of niet opgenomen of gepest voelen. Ik begrijp het ook niet. Ik bedoel, ik begrijp het op een intellectueel niveau, maar ik begrijp niet echt waarom mensen problemen hebben met andermans leven. We wilden een gemeenschap creëren die open stond voor iedereen. De enige mensen die we niet hebben uitgenodigd zijn Boris Johnson, Rishi Sunak, Donald Trump en Poetin. Zij zijn niet welkom, het spijt me. Het is een permaban voor die mensen.”

“Ik heb misschien mezelf geromanced… en wat dan nog??? Selflove darling, selfcare.”

De verschillende verhaallijnen van Astarion

Baldur’s Gate 3 kenmerkt zich onder andere door de vele keuzes die je gedurende de game moet en kunt maken. Het heeft gevolgen voor je verhaal, maar ook voor de ontwikkeling van je medereizigers. Het personage Astarion kan zich dan ook op verschillende manieren ontwikkelen en zijn verhaallijn heeft verschillende eindes. We zijn nieuwsgierig: Is het niet uitdagend om al die verschillende versies van Astarion te acteren?

“Ik denk dat het nauwkeuriger is om het over de meerdere eindes van Astarion te hebben, in plaats van meerdere versies. Er kan veel veranderen aan zijn personage, maar dat verandert nooit de kern, want het blijft Astarion. Alleen met andere situaties, kansen, obstakels en andere oplossingen. Het personage is nog steeds hetzelfde met één grote verandering die nog steeds een soort van hem is, maar nu op een heel specifieke manier wordt versterkt. Dus ik denk dat het uiteindelijk voor mij heel interessant was om dit soort verhalende vertakkingen te doen. Ik heb er al heel wat gedaan (o.a. Detroit: Become Human, red.), maar voor mij is het altijd fascinerend om het personage in de loop van de tijd te ontwikkelen. We hebben vier jaar aan Baldur’s Gate 3 gewerkt en het verhaal is enorm. Als je het personage zo goed kent, is dat opmerkelijk, bevredigend en dankbaar. Je kunt dan inspringen op de scenario’s omdat de schrijvers zo goed zijn, waaronder Stephen Rooney. De personages en hun reis, het gaat allemaal heel logisch. Daardoor krijg ik instincten of impulsen en weet ik hoe ik een bepaalde lijn uit het script moet zeggen. Het is niet moeilijk omdat het hetzelfde personage is, alleen in andere omstandigheden.”

Een podium voor de makers van videogames

De schrijver van Astarions personage, Stephen Rooney, was onlangs te gast in Neils stream, net zoals een hele hoop andere castleden van Baldur’s Gate 3 (o.a. Tim Downie (Gale), Tom Solomon, (Wyll) en Devora Wilde (Lae’zel)). Ook is de cast te zien bij de recente afleveringen van High Rollers DnD. We vragen Neil wat hij ervan vindt dat er steeds meer aandacht komt voor de mensen achter de videogames.

“Ik vind het geweldig! Ik vind het fantastisch dat acteurs worden gezien als acteur. Het is een volledige performance, of het nu alleen stem is of dat het een volledige act is zoals in Baldur’s Gate 3, waar we alles deden behalve extra dialoog. Ik denk dat het interessant is voor mensen die als onze personages spelen, ik denk dat ze echt geïnteresseerd zijn in hoe het allemaal werkt. Ik denk ook dat het geweldig is dat we de ontwikkelaars in de schijnwerpers kunnen zetten en de schrijvers, de regisseurs en alle vele, vele animators en al het geluid en de muziek en alles wat bij het maken van dit soort spellen komt kijken. Want dat is het belangrijkste van elke productie, of het nu film, televisie of games zijn, het zijn niet alleen de acteurs, het is iedereen die samenwerkt om dit geweldige ding te maken. Baldur’s Gate 3 is een goed voorbeeld van iets waar de gameplay absoluut fantastisch is en het verhaal episch, ongelooflijk en oprecht. Al die elementen smelten daarin perfect samen. Daar zijn honderden mensen voor nodig, 248 acteurs en meer dan 500 in Larian Studios alleen al in termen van aantallen. Dus ik denk dat het heel goed is om zoveel mogelijk verschillende mensen in de schijnwerpers te zetten.”

Neil zelf deed meer dan alleen acteren in Baldur’s Gate 3. Hij is blij dat hij er, na lang geheimhouden, nu wat meer over mag vertellen.

“Ik werd ingehuurd als regisseur, ik was stem- en voorstellingsregisseur en werkte met veel van de cast. Ik had een geweldige ervaring omdat de cast ongelooflijk was en het dus een genot was om dat te doen. Ik werkte ook aan de motion capture kant voor de in-game cinematics en in-game bewegingen en ook voor sommige in-game locomotions. Zo had ik het geluk om te werken als motion capture-dubbel. Ik moest zelfs alle dubbels van de origins spelen voor hun introductievideo’s, wanneer ze allemaal zeggen ‘Hoi, o wat is dit, dit is een vreemd ding’. Ik moest ieders bewegingen kopiëren. Het was heel grappig en ik heb toen iedereen van de cast een berichtje gestuurd: ‘Ik speel jou nu!’. Het was hilarisch,” vertelt Neil lachend.“Ik kreeg ook de kans om met andere acteurs te werken die niet per se stemwerk deden, bijvoorbeeld de topacteurs in de motion capture-fase. (…) Het was een goede sfeer en een leuke tijd. Ik werkte ook als consultant, dus ik ging ook internationaal naar verschillende Larian Studios en hielp animators in hun pak en met hun performance, wat gebeurde met mijn bedrijf Performance Captured. Ik was erg gezegend met deze baan. Ze hebben me zoveel liefde, steun en kansen gegeven en ik zal Larian eeuwig dankbaar zijn. Het is een fantastisch bedrijf om mee te werken.”

“Ik vind het geweldig om zoveel mogelijk verschillende mensen in de schijnwerpers te zetten.”

Wat moet je zelf doen als je in videogames wilt acteren?

Met Performance Captured adviseert Neil film- en game-ontwikkelaars als mentor en oprichter op het gebied van pre productie, casting, scouting en meer. Ook onderdeel van zijn bedrijf is de Performance Captured Academy, waar je trainingen en workshops kunt volgen: van mocap tot voice acting en gevechtstraining. Mocht je hier zelf over nadenken, dan heeft Neil eerst een tip voor je: zorg dat je acteerervaring hebt.

“Leer eerst om acteur te zijn. Sla het ambacht van het acteren niet over. Ik krijg veel geweldige mensen die me om advies vragen, maar soms hebben ze zoiets van, ik kan dit en dat en ik wil graag aan mocap doen. En dan heb ik zoiets van, cool, jouw concurrent weet ook hoe hij moet acteren, weet ook hoe hij moet koprollen of wat dan ook. Dus dat is tof, maar bedenk wel dat je het opneemt tegen andere mensen die ook enige vaardigheid in acteren hebben. Ook al is het maar een klein beetje, ze doen het nog steeds. Dus ik zou iedereen die wil gaan (stem)acteren of motion capture en performance capture wil doen, willen aanraden: leer acteren.

Leer ook hoe je je stem moet ontwikkelen en hoe je moet zingen. Zelfs als je slecht zingt maakt dat niet uit, zo leer je wel hoe je je stem goed moet trainen en hoe je goed moet ademen (…). Bestudeer theatertechnieken en filmtechnieken voor de camera en leer hoe een frame werkt en hoe je het frame kunt gebruiken als performer. Probeer zoveel mogelijk kennis op te doen voordat je met motion capture begint. En zelfs als je geluk hebt, blijf nieuwe dingen leren, blijf aan je vak werken. Ik leer nog steeds als acteur; ik beschouw mezelf nog steeds als een student. Het is een prachtig vak, maar het blijft een vak.”

En dan nog een laatste vraag…

Het is tijd voor een laatste, afsluitende vraag. Neil zelf is een echte Dungeons and Dragons-nerd en we zijn benieuwd wat hij van het concept vindt: je eigen verhaal bepalen, maar toch afhankelijk zijn van de nummers op de dobbelsteen.

“Ik denk dat dit eigenlijk is hoe het leven is, toch? We gaan door met ons leven, we weten dingen en we weten de meeste dingen niet. We hebben impulsen om dingen te doen, proberen ideeën uit die al dan niet werken, hebben gesprekken en interacties met mensen die ons al dan niet helpen of proberen af te leiden. Als we pech hebben, komen we in conflict en als we geluk hebben, krijgen we gezelschap. Geluk is soms een grote factor in al deze dingen. Het leven is niet eerlijk, het is gewoon zo. Mensen kunnen wel eerlijk zijn. Maar soms is het geluk van de dobbelsteen niet met je. Op andere momenten heb je meer geluk dan je voor je gevoel verdient. Je weet het gewoon niet. Dus ik denk dat de gedeelde vertelervaring van rollenspellen, van tabletop rollenspellen, erg op het leven lijkt, omdat je gewoon niet weet wat er gaat gebeuren en dat is juist het mooie ervan. Je weet niet waar het verhaal naartoe gaat. Het kan hartverscheurend zijn; het kan opwindend zijn. Het kan een combinatie van alles zijn, je weet het gewoon niet, totdat de reis voorbij is en je moet terugkijken en vragen: was dat een nuttig besteed leven? Had ik het geluk om het op een waardevolle manier door te brengen, heb ik de kansen gegrepen die zich voordeden of heb ik spijt? Heb ik een leven dat ik volledig heb geleefd?

En ik denk dat dat iets heel moois is om met je mee te dragen als je een tabletop-gamer bent, om je te herinneren dat je leven ook zo is. Dit zijn de kansen, de dobbelstenen gaan misschien niet jouw kant op, maar dat is gewoon het leven. Je kunt dat niet voorspellen, maar als je het aanneemt, ermee aan de slag gaat en het moedig probeert – wat betekent dat je misschien bang bent, maar hoe dan ook doorgaat – dan garandeer ik je dat het interessant wordt. Begrijp je wat ik bedoel?”

Kun jij geen genoeg van Neil en Baldur’s Gate 3 krijgen? Houd dan onze website, socials en podcast in de gaten. Er komt namelijk nog een hoop gave content aan.