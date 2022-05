Indie Showcase Nintendo 2022

Welke indiegames komen er naar de Switch?

Op 11 mei presenteerde Nintendo middels hun eigen YouTube-kanaal een lijst met nieuwe indiegames die door verschillende ontwikkelaars worden aangeboden. We kunnen weer uitkijken naar een uiteenlopende verzameling met nieuwe games! Je kunt de gehele presentatie van Nintendo terug kijken op hun eigen Youtube-kanaal. Hieronder hebben we de belangrijkste aankondigingen voor je op een rijtje gezet.

Ooblets

Ooblets is ontwikkeld door Glumberland. De game is al sinds 2020 beschikbaar voor pc en Xbox One, maar in de zomer van 2022 kunnen we deze simulatiegame ook spelen op de Switch. De game speelt zich af in de plaats Badgetown waarin je met bijzondere wezentjes genaamd Ooblets van alles kunt ondernemen. Farming, verzamelen en dansen! Alles is mogelijk in deze game!

Ooblets komt uit in de zomer van 2022.

Batora: Lost Haven

In deze RPG speel je als Avril, een zestienjarig meisje dat al vechtend haar wereld probeert te redden. De game is ontwikkeld door Stormind Games, bekend van de Remothered games die ook uitkwamen voor de Switch. Deze games waren verhaaltechnisch erg sterk. Kunnen we dit ook van Batora: Lost Haven verwachten?

De game komt uit in de herfst van 2022.

ElecHead

Deze 2D puzzel-platformer is gemaakt door een eenmansstudio genaamd NamaTakahashi.Het oogt als een heerlijke retrogame, waarbij je als een robot speelt genaamd Elec. In de game staat elektriciteit centraal en moet je proberen van ruimte naar ruimte te manoeuvreren. De game doet sterk denken aan de klassieke Prince of Persia-games. Dat maakt het des te indrukwekkender dat een student deze game zelf heeft ontwikkeld.

ElecHead wordt uitgebracht in de zomer van 2022.

Soundfall

“And now for something completely different…” Soundfall. Altijd al een combinatie willen hebben van muziek en een looter-shooter? Dan kun je alvast uitkijken naar deze game. Ontwikkelaar Drastic Games laat je op het ritme van de muziek een geheel nieuwe RPG ervaren. In deze looter-shooter kun je kiezen uit vijf verschillende helden om je avontuur te beginnen. Ook leuk is de functie om lokaal online met tot vier personen co-op samen te spelen.

De game is vanaf nu te spelen.

Wildfrost

In deze roguelike deckbuilder van Deadpan Games moet je tegen monsters vechten om de winter te overleven. Je kunt munten verdienen door veldslagen te winnen om zo betere kaarten vrij te spelen.

Wildfrost komt toepasselijk genoeg uit in de winter van 2022.

TABS (Totally Accurate Battle Simulator)

Welkom in de wereld van TABS, een gevechtssimulatiegame van Landfall Games. TABS was oorspronkelijk al in 2021 voor de pc uitgebracht, maar deze wiebelige game zal ook op de Switch voor de nodige humor zorgen. Tijdens de gevechtssimulaties speel je als onstabiele personages, wat voor hilarische scènes kan zorgen. Bij deze game is het mogelijk om middels online multiplayer elkaar uit te dagen.

De game komt uit in de zomer 2022.

Gunbrella

Van de makers van Gato Robot komt een Noir-Punk adventure game uit voor de Switch. Je speelt een norse houthakker die met een paraplu als wapen op wraakpad gaat. In een apocalyptische wereld waarin middelen schaars zijn, raakt je personage in een gangsterstrijd verwikkeld. De game doet qua gameplay een beetje denken aan Broforce.

De game wordt verwacht in 2023.

We Are OFK

Indie-popgroep-game We Are OFK vertelt het verhaal van vier vrienden die samen hun debuut-EP uitbrengen. We Are OFK is een interactieve making-of-the-band-serie over dromen, daten en het opbrengen van de huur in Los Angeles. Itsumi Saito is net in de stad komen wonen en heeft het uitgemaakt met haar vriendin om haar droom na te jagen en door te breken in de muziekwereld. We Are OFK is een game waarbij de verhaallijn centraal staat en waarbij er veel is geïnvesteerd in een goede voice cast. Als speler bepaal je je verhaallijn en beïnvloeden je keuzes de uiteindelijke uitkomst.

De game is verkrijgbaar in de zomer van 2022.

Silt

Silt is een surrealistische puzzel-avonturengame onder water. Je bent een duiker, alleen in de peilloze diepte van de oceaan, op zoek naar lang vergeten mysteries. Neem bezit van gedaanten van wezens om je heen om puzzels op te lossen en verder de duisternis in te reizen… De game is ontwikkeld door Spiral Circus en heeft lekker die In Limbo sfeer.

Silt wordt komende maand verwacht.

Mini Motorways

Je kent het wel: je staat weer in de file, omdat iedereen tegelijk met jou dezelfde weg op moet naar je werk. Wat nou als je zelf wat aan zo’n opstopping kan doen? Mini Motorways, van de makers van Mini Metro, is een game over het tekenen van wegen die de motor vormen achter de groei van een stad. Bouw weg voor weg een wegennet en creëer een bruisende metropool. Herontwerp je stad om het verkeer door te laten stromen en blijf aan de veranderende eisen voldoen.

Mini Motorways is vanaf nu beschikbaar. Onze review van de pc-versie kun je hier teruglezen.

Wayward Strand

In de zomer van 1978 probeert Casey Beaumaris haar zomervakantie goed door te brengen. Ze bezoekt een vliegend ziekenhuis en ontdekt de verhalen van de patiënten. In deze prachtige, handgetekende, verhaalgedreven game leer je de patiënten echt kennen en krijg je een kijkje in hun leven. Het Australische Ghost Pattern ontwikkelt de game en dit zorgt ervoor dat de personages een lekker Australisch accent krijgen.

Wayward Strand komt op 21 juli 2022 uit.

Cult of the Lamb

In Cult of the Lamb kruipen spelers in de huid van een bezeten lam dat door een onheilspellende vreemdeling is gered van vernietiging. Hij moet zijn schuld terugbetalen door in de naam van zijn redder een trouwe aanhang op te bouwen. Je verzamelt en gebruikt grondstoffen om je eigen gemeenschap te onderhouden. De ontwikkelaar van de game, Massive Monster, categoriseert de game als ‘cartoon violence’. We kijken uit naar wat dát nou precies in zal houden, maar tot die tijd geeft de trailer ons genoeg om over te speculeren.

De game wordt naar verwachting later dit jaar uitgebracht.

Another Crab’s Treasure

Crabtastic! Je speelt in deze game als een krab die probeert te overleven in de onderwaterwereld. Je vecht tegen andere dieren en komt een hoop plasticsoep-afval tegen, maar dat afval is ook nog ergens goed voor! Er zijn genoeg voorwerpen die je als wapen kunt gebruiken! Naast het verslaan van vijanden is het doel van de game om zo veel mogelijk schatten te zoeken. Als dit maar geen crab game wordt…

De game wordt verwacht in 2023.

Sneak Peak games

Aan het einde van de presentatie van Nintendo werd er in vogelvlucht nog een aantal games kort getoond als een Sneak Preview. De trailers daarvan kun je hieronder vinden.

Oneshot: World Machine Edition – verwacht in de zomer van 2022

Gibbon: Beyond the Trees – vanaf nu verkrijgbaar

Card Shark – komt uit op 2 juni 2022

Opus: Echo of Starsong – vanaf nu verkrijgbaar

Idol Manager – 25 augustus 2022

Cursed Golf – verwacht in de zomer van 2022

A Guidebook of Babel – verwacht in de herfst van 2022

Dit waren de games die waren getoond tijdens de Indie Showcase van Nintendo. Welke games lijken jou het leukst? Of naar welke kijk je al langer uit? Laat het ons weten in de comments!