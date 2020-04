Mocht je nou altijd al eens hebben willen weten hoe het is om als boer of boerin door het leven te gaan, dan is Stardew Valley helemaal jouw game. In deze titel neem je namelijk de rol aan van een boer of boerin die aan de slag gaat in een oude boerderij. Jij moet er dus voor zorgen dat het dagelijks leven op een boerderij – denk aan vee en het telen van groenten – op rolletjes loopt. Gelukkig hoef je niet alleen maar met je handen in het zand te zitten. Er is een dorp met mensen waar je vrienden mee kunt worden en het is ook mogelijk om op avontuur te gaan en daarbij onder andere grotten te doorkruisen.

Nieuw is de game niet meer. In februari mocht deze alweer zijn vierde verjaardag vieren. Toch is het een game die nog veel geroemd en gespeeld wordt. Het is een project van de ontwikkelaar Eric Barone en wordt uitgegeven door Chucklefish. Dit blijkt dus een gouden team te zijn.