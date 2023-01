Een onoverkomelijk obstakel is nooit onoverkomelijk

Toen ik voor de eerste keer het Switch Online abonnement afsloot, deed ik het met name om met mijn vrienden online Pokémon te kunnen spelen. De retrospellen op de NES, SNES en Nintendo 64 waren een leuke bijkomstigheid. Maar de selectie zit vol pareltjes die tot op de dag van vandaag de moeite waard zijn om te spelen. Iedere paar weken plaats ik een nieuw spel in de neon schijnwerper. Als je even niet weet wat je moet spelen of net tussen games zit, zijn retrospellen altijd een optie. Deze editie: Mike Tyson’s Punch-Out!! uit 1987.

Hoe kan een boksgame voor de NES mogelijk interessant zijn? Natuurlijk gaat boksen om kracht, maar het gaat nog veel meer om beweging, verfijning en precisie. De onverfijnde 8-bit graphics van de NES stralen die begrippen nou niet precies uit. Toch ontneemt Mike Tyson’s Punch-Out!! zelfs de grootste sceptici al deze vooroordelen. Met zijn uitdagende tegenstanders, snelle bewegingen en soepele controls staat het spel nog altijd als een huis. Maar je moet wel tegen een uitdaging opgewassen zijn.

Een van de beste boksers ooit daagt jou uit! Tijd om de bokshandschoenen uit de kast te halen!

Een boksspel zonder kracht

Boksen gaat niet alleen om kracht. Little Mac, die zich door de gelederen van boksers moet vechten, ervaart dat al snel. Fysiek heeft hij geen schijn van kans. Zoals “little” al aangeeft, legt Mac het tegen vrijwel elke tegenstander af als het op kracht aankomt. Zijn tegenstanders torenen boven hem uit. Het devies – vecht snel, en vecht slim.

Punch-Out!! gaat om het ontwijken en blokken van aanvallen, net zolang tot de tegenstander een gat laat vallen. Dan is het Mac’s beurt om los te gaan. De storm trotseren en vervolgens revenge nemen voelt heerlijk. Met korte stoten en uppercuts kun je de verdediging van je tegenstander trotseren en de overwinning claimen.

De sneuheid van Glass Joe

De eerste tegenstander is de 50 kilo wegende Glass Joe. Glass Joe is ontworpen als de meest pathetische, sneue tegenstander die je mogelijk kunt hebben. Met zijn ene overwinning tegenover 99 nederlagen heeft de Fransman eigenlijk de handdoek al in de ring gegooid voor het spel überhaupt begint. Een van de eerste dingen die hij tegen je zegt, is passend genoeg “Make it quick… I want to retire!” De blik in zijn ogen is die van een loser. Frankrijk is een land dat stereotypisch geassocieerd wordt met lafheid. Zelfs zijn naam is een pun op de boksterm “glass jaw,” dat verwijst naar een bokser die makkelijk uit te schakelen is met een uppercut tegen z’n harses.

Dus hoe sneu ben jíj wel niet, als je verliest tegen Glass Joe? Als je nieuw bent en alles nog moet uitvogelen kan Glass Joe zomaar eens je ondergang worden. Weet jij lekker waar je moet slaan en wanneer je moet slaan? Wanneer je uit de weg moet gaan? Of dat je geen stamina meer hebt en een tijdje niet meer kan aanvallen als je slagen vaak genoeg geblokt worden? Genoeg mensen verliezen van Glass Joe hun eerste keer – waaronder ikzelf en zelfs Mike Tyson. Met zijn efficiënte verdediging merk je snel dat je het op pure agressie niet gaat winnen. Doordat hij al je slagen blokt, heb jij geen stamina meer. En dan slaat Glass Joe terug.

Genoeg mensen verliezen van Glass Joe hun eerste keer – inclusief ikzelf – en Mike Tyson.

Verliezen tegen Glass Joe doet pijn. Maar het spel daagt je uit om opnieuw te proberen en jezelf te verbeteren. Als je simpelweg zijn hoek ontwijkt en direct terugslaat, krijg je de kans om Glass Joe eens flink te pakken te nemen. Met geduld en trefzekerheid is hij slechts een drempel op weg naar de top. Maar de eerste stap is gezet en op dat punt smaakt Mike Tyson’s Punch-Out!! naar meer.

Blaffende honden…

Nadat je Glass Joe hebt verslagen krijg je te maken met de Duitse Kampfmaschine Von Kaiser. Von Kaiser is andere koek. Terwijl Glass Joe verdedigend speelt, valt Von Kaiser snel en hard aan. Maar alhoewel hij almachtig lijkt, vereist hij eigenlijk weinig meer dezelfde strategie op een iets moeilijker niveau – ontwijk en val aan. Er gaat weinig schuil achter de strategie van Von Kaiser. Hij lijkt wel formidabel, maar dat is hij niet. Met de juiste dodges is hij een makkelijke tegenstander. Als je écht goed slaat – bijvoorbeeld vlak voor een uppercut – krijg je een ster. Met een ster doe je een extra sterke uppercut. Von Kaiser gaat altijd neer na een ster-uppercut, dus doorgrond de logica en vecht je nog een rang omhoog, naar de kampioen van het minor circuit.

Von Kaiser is geen partij voor Mac’s trucjes.

De laatste tegenstander is de Japanse bokser Piston Honda. Net als tegen Von Kaiser kun je niet op je oude trucjes vertrouwen om hem te verslaan. Zijn uppercuts zijn niet te blokken, zijn slagen zijn sneller en doen meer damage. Piston Honda is ook de eerste bokser die je tegenkomt met een unieke aanval; de Honda Rush. Een serie aan snelle slagen die onmogelijk allemaal te ontwijken zijn. Dus probeer ze te blokken! Met een blok is de Honda Rush nagenoeg niets waard. Ontwijk de uppercut aan het einde en val aan. Ook Piston Honda is kwetsbaar nadat hij een aanval doet en dat zijn de momenten waar Little Mac gebruik van moet maken. Door slim te spelen ligt het minor circuit aan je voeten en heb je de basis van het spel ruim onder controle.

Standvastigheid tegen overweldiging

Na het minor circuit worden de boksers alleen maar overweldigender. Maar geen enkel gevecht voelt hetzelfde – je zult altijd na moeten denken om de tegenstander neer te halen. Dat geldt zeker voor de eerste nieuwe bokser, de flamboyante, arrogante Spaanse Don Flamenco. De fundamentele regel van Punch-Out!! is dat je ontwijkt en dan aanvalt. Maar wat als er niks te ontwijken valt? Don Flamenco geeft geen centimeter ruimte en valt pas aan als jij hem probeert aan te vallen. Terwijl hij jouw slag blokt, maakt hij misbruik van jouw aanval door snel en hard terug te slaan. Hé, dat is jouw truc!

Als je Don Flamenco weet te overwinnen krijg je te maken met King Hippo, een gigantische bokser die ogenschijnlijk geen zwakte lijkt te hebben. Great Tiger gebruikt illusies om je de winst te ontnemen. Bald Bull is de snelste en meest agressieve bokser die je tot op dat punt hebt ontmoet. Hij slaat hard, hij slaat snel en hij slaat constant anders. In zijn speciale move, de Bull Charge, raast hij op je af en slaat je meteen naar de grond met een allesvernietigende uppercut. De tegenstanders na hem doen steeds meer damage en lachen je in je gezicht uit als ze zoals verwacht aan de winnende hand zijn.

Bald Bull’s Bull Charge is het hoogtepunt van intimidatie. Laat je nooit intimideren!

Maar Mac kan altijd winnen. Door slim te spelen, aan te vallen wanneer het handig is en de tegenstanders psychisch te doorgronden maakt Mac zich meester van elke situatie. Het gevoel dat je krijgt als je ondanks alles tóch wint, is nagenoeg onevenaarbaar.

Waarom je Mike Tyson’s Punch-Out!! zou moeten spelen

Mike Tyson’s Punch-Out!! zal je altijd blijven uitdagen om het beste uit jezelf te halen. Elke keer als je denkt dat je het boksen onder de knie hebt, zet het je op je plaats met een grotere, sterkere tegenstander. Maar door die tegenstander te verslaan krijg je het vertrouwen om door te gaan en het verlangen om de volgende horde ook te overwinnen.

De tegenstanders worden steeds groter en moeilijker. Ze doen steeds meer damage en lachen je in je gezicht uit als ze zoals verwacht aan de winnende hand zijn.

Omdat het spel bestaat uit individuele gevechten kun je het spel makkelijk pauzeren en wegleggen als je iets anders wilt doen. Even vijf minuutjes retro Punch-Out!! en dan weer verder met de orde van de dag. Ondanks de uitdagendheid is Mike Tyson’s Punch-Out!! een enorm feel-good spel dat de moeite waard is om af en toe eens op te starten.