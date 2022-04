Importeer je eigens stickers en decals in Gran Turismo 7

Kom bij het Pixel Vault race-team

Online races zijn een belangrijk onderdeel van Gran Turismo 7 en dan wil je natuurlijk wel zo goed mogelijk voor de dag komen. De game heeft een grote set aan decals beschikbaar, maar je kunt ook je eigen logo’s, iconen en art toevoegen aan de game. Lees hier hoe je je eigen decals en stickers toevoegt aan Gran Turismo 7.

Om je eigen afbeeldingen te importeren in Gran Turismo 7 moet je een paar dingen doen. Ten eerste moet je inloggen op https://www.gran-turismo.com/nl/. Vervolgens moet je enige kennis hebben van wat een .svg is en tot slot moet je natuurlijk bruikbaar beeld hebben dat je kunt omtoveren tot een Gran Turismo 7-decal.

Mijn pagina op gran-turismo.com

Het is goed om te weten dat je een computer nodig hebt voor het uploaden van stickers, want je moet namelijk naar de website gran-turismo.com/nl/. Daar klik je rechtsboven op mijn pagina en kun je inloggen met je PlayStation-account. Je kunt vervolgens naar de profielpagina van Gran Turismo Sport of Gran Turismo 7. Daar klik je rechts in de menubalk op stickeruploader. Het uploaden van stickers werkt voor beide games hetzelfde.

Op deze pagina kun je stickers uploaden door ze te slepen naar het uploadveld of door op bestandsbrowser te klikken. Je kunt dan de bestanden selecteren die op je computer staan. Hier komt ook meteen het meest lastige onderdeel om de hoek kijken: het systeem accepteert alleen .svg-bestanden. Alle afbeeldingen moeten dus .svg-bestand zijn, anders kun je ze niet uploaden.

Hoe maak je een .svg-bestand?

Een .svg (Scalable Vector Graphics) is een afbeeldingsformat waarmee afbeeldingen op een zeer klein formaat worden opgeslagen, maar heel goed uitvergroot kunnen worden, zonder verlies van kwaliteit. Dat is perfect voor een game als Gran Turismo 7, waarin alle custom stickers snel ingeladen moeten worden en er op 4K-resoluties scherp uit moeten zien.

Het probleem is alleen dat je de stickers en decals die je wil uploaden waarschijnlijk als een .png of .jpeg op je computer hebt staan. Helaas laten deze bestanden zich niet zomaar converteren naar .svg’s, maar we kunnen je wel een paar tips geven om dit zo goed mogelijk te doen.

Ten eerste is het goed om een .png-bestand te hebben met een transparante achtergrond. Zeker als je een logo of een icoon wilt uploaden, wil je het liefst alleen de strakke lijnen van het logo zonder de achtergrond.

Ten tweede is het belangrijk dat het logo uit duidelijke lagen is opgebouwd en geen gradients bevat. Als je goed kijkt naar de voorbeelden, zul je zien dat het Pixel Vault-logo ook een net andere kleur heeft dan op de website. Dat komt omdat de stickeruploader gradients zwart-wit maakt.

Als je een geschikt logo in png hebt, kun je proberen deze door een converteerder te halen. Ik heb zelf deze converteerder gebruikt om wat simpele logo’s over te zetten naar een .svg. Dat zal niet altijd het gewenste resultaat opleveren. In dat geval heb je een afbeelding die te ingewikkeld is om door een computer te laten converteren. Je zult dan zelf aan de slag moeten in een bewerkingsprogramma als Adobe Illustrator om een .png-bestand zelf om te zetten. Dat gaat iets te ver voor dit artikel, maar je kunt op YouTube meerdere tutorials vinden die dit uitleggen.

Je sticker laden in Gran Turismo 7

Als je de stickers hebt geüpload in de stickeruploader op de website van Gran Turismo, kun je terug naar je PlayStation. Start de game op en ga met een auto naar GT Auto en kies voor auto aanpassen. Daar kun je naar de bestickeringeditor gaan en stickers toevoegen. Kies voor laag toevoegen in het rechter menu en ga naar mijn items. Als het uploaden succesvol was, kun je hier nu je geüploade stickers zien. Kies de gewenste decal en voeg deze toe aan het ontwerp van je auto.