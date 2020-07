De eerste keer dat ik met de Blades – oftewel de geheime inlichtingendienst van de keizer van Tamriel – te maken kreeg, was in The Elder Scrolls: Morrowind. Ik kreeg de opdracht om me in Balmora te melden bij de hoogste baas van de Blades, de belangrijkste spion van het continent: Caius Cosades. Ik vond hem in een klein, armoedige huisje waar alleen een bed en wat simpele meubels in stonden. Tussen de lege drankflessen op de grond stond een wat verlopen oudere man zonder shirt. Dat het niet helemaal lekker met hem ging, bewees de geheime stash met Skooma en Moonsugar onder zijn bed. Oké, niet de beste eerste indruk, maar ik wist wel meteen: deze vent heeft karakter.

Mijn liefde voor de Blades was geboren en ik was dus heel benieuwd hoe The Elder Scrolls: Blades met de lange historie van dit epische genootschap om zou gaan. We bevinden ons in de Fourth Era, de periode tussen Oblivion en Skyrim. De game gaat goed van start, want ik blijk meteen al lid te zijn van de Blades! Of nou ja, ex-lid, want de organisatie is na de Great War ontbonden. En dat niet alleen: alle voormalige leden zijn vogelvrij verklaard en worden achtervolgd door de Thalmor, een dubieuze elven-organisatie. Tot overmaat van ramp is mijn thuisstad ook nog eens geruïneerd door huurlingen van de ork-koningin Urzoga gra-Batul. Dit kan ik natuurlijk niet over mijn kant laten gaan!

Mijn taak is dus simpel: ik heb goud en grondstoffen nodig voor de wederopbouw van mijn stad. Om die te bemachtigen moet ik missies spelen, waardoor ik sterker word, waardoor ik moeilijkere missies aankan, waardoor ik meer goud en grondstoffen kan krijgen. Ondertussen kom ik steeds meer te weten over het hoe en waarom van de vernietiging van de stad, want er is duidelijk veel meer aan de hand dan zomaar een plundering.