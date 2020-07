Het liefst rijd je op elk circuit met een zo stijf mogelijke wielophanging. De reden daarvoor is dat je auto daardoor minder gewichtsverplaatsing kent tijdens het remmen of accelereren. Wanneer je remt, beweegt de massa van de wagen zich namelijk nog naar voren en verdeelt het gewicht zich anders. Dit leidt tot een kleine verandering in je aerodynamica en daarmee ook tot instabiliteit. Hetzelfde geldt voor je acceleratie, waarbij wel opgemerkt moet worden dat het gewicht zich dan naar achteren verplaatst.

Toch is het niet mogelijk om met een volledig stijve wielophanging te rijden. Welke afstelling je wel nodig hebt, kun je vaak ook pas bepalen na een paar rondes op het circuit. Je moet namelijk uitzoeken of het een hobbelig circuit is of dat het asfalt zo glad als een biljartlaken is. Wanneer een circuit veel hobbels heeft, is een stijve afstelling niet fijn. Dan stuiter je namelijk over de baan, waarbij je telkens kans hebt om de controle te verliezen.

Ook hier loont het zich om de twee uitersten te testen. Rijd een keer met een stijve afstelling en scheur daarna een paar rondes met een zachte afstelling. Vergelijk daarna de rondetijden met elkaar en ga van daaruit tweaken naar een afstelling die voor jou werkt.