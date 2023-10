Wie wint dit jaar de Summoner’s Cup?

Het grootste esports-evenement ter wereld (mogelijk in het heelal) nadert snel. Het wereldkampioenschap League of Legends, Worlds 2023, start 10 oktober en eindigt met de grote finale op 19 november. Veertig dagen lang kun je je favoriete teams aanmoedigen en zelf voor beloningen spelen. In deze vooruitblik leg ik je uit hoe het in zijn werk gaat achter je eigen pc en wat de gekwalificeerde pro-teams te wachten staat.

Of je nu een veteraan bent die al sinds Season 1 de ranked ladder beklimt of pas net komt kijken op de Rift, de herfst is voor iedere speler de spannendste tijd van het jaar. Er zijn leuke spulletjes te verdienen om je games op te vrolijken en natuurlijk strijden de beste teams uit alle regio’s om de Summoner’s Cup, de ultieme trofee in League of Legends.

Gratis en voor niets

Maar laten we thuis beginnen. Voor iedereen die de League-client opstart, zullen vanaf 10 oktober gratis missies en beloningen beschikbaar zijn. Je krijgt in-game content cadeau door de game te spelen en een aantal (niet al te lastige) challenges te voltooien. Een bepaalde vision score halen bijvoorbeeld. Meestal levert dat een paar Worlds-specifieke icons en emotes op, plus wat Blue Essence en een Worlds Orb. Dit laatste is ongeveer het equivalent van een Masterwork Chest (een random skin shard), maar met de toegevoegde waarde dat er een Grab Bag in kan zitten (drie random skin shards).

Je kunt op de website van Riot Games ook gratis deelnemen aan Pick’em 2023. Dat is hetzelfde als het invullen van de Toto: je voorspelt gewoon wie de matches gaan winnen plus wat andere statistieken (hoeveel Baron steals er tijdens het toernooi zullen zijn bijvoorbeeld). Het simpelweg invullen van de lijstjes levert je al een paar leuke emotes en capsules met digitale inhoud op en afhankelijk van je succespercentage krijg je een icon en natuurlijk bragging rights. Als je tot en met de grote finale elke match goed hebt voorspeld, ontvang je een prijzenpakket bestaande uit alle ultimate skins! Komt die glazen bol toch weer van pas.

Worlds Event Pass

Naast het gratis spul zijn er de betaalde missies in de vorm van de Worlds Event Pass. Deze pas kost 1650 RP in de onlineshop (ongeveer €14,50) en is bedoeld voor mensen die elke dag wel een paar potjes League spelen. Ik ben een van die mensen. Meestal speel ik binnen twee weken alle speciale beloningen vrij en ga vervolgens door met het grinden voor extra orbs met de recurring token missions. Klinkt ingewikkelder dan het is. Als je gewoon lekker veel speelt, gaat het allemaal vanzelf en hou je een mooie prestige skin, zo’n vijftien tot twintig skin shards en een heleboel andere cosmetica over aan de pas. Het voordeel van de Worlds Event Pass is dat je een week langer de tijd hebt om zoveel mogelijk tokens te sparen dan op de meeste andere passen die door het jaar heen verschijnen.

Let’s get physical

Dit jaar kun je voor het eerst ter gelegenheid van Worlds ook een fysieke doos met goodies kopen. Deze doos heeft de indrukwekkende titel: “2023 Worlds Unlocked: The Grind, The Glory Collector’s Edition Box”. Hierin vind je codes voor de Worlds Event Pass, de nieuwe Championship Renekton skin en een heleboel ander digitaal leuks. Maar daarnaast ook een petje, een pluche knuffelbeer Tibbers en een standbeeldje van iedereens gehate favoriete eekhoorn Teemo. Beide in Worlds-tenue natuurlijk. De doos ziet er zelf ook fraai uit, maar dat mag ook wel voor de €125,- die het geheel je zal kosten. Voor €65,- kun je ook alleen de digitale content ervan aanschaffen.

In de Riot Games Store kun je ook weer allerlei kleding uit de Worlds-collectie kopen: T-shirts, sweaters, hoodies en deze veels te mooie varsity jas. Zoals je aan Tibbers en Teemo kunt zien, is het kleurenpalet dit jaar zwart, wit en blauw. De kleding van Riot Games is altijd van uitstekende kwaliteit, daar mag je in gezien worden. Op mijn profielfoto onder dit artikel heb ik een comfortabele longsleeve aan van Piltovers enforcer Vi. Tot zover de reclame.

Tijdsverschil

Oké, je bent er klaar voor. Je hebt de capuchon van je Worlds-hoodie over je hoofd getrokken en een pluche Tibbers op schoot. Op het YouTube-kanaal van LoL Esports of via de website zelf kun je elke wedstrijd van de professionals op je televisie, monitor of telefoon live meekijken. Je moet wel redelijk vroeg op, want de eerste matches worden om zeven uur ’s morgens uitgezonden. Dat komt doordat de zon nog altijd in het oosten opkomt en Worlds 2023 in Zuid-Korea wordt afgewerkt. Daar zijn de wedstrijden in de middag en vroege avond, dus hier kunnen we ze ’s ochtends en ’s middags zien. De speelsteden zijn de hoofdstad Seoul en (mijn geboorteplaats) Busan in het zuiden.

Als je de wedstrijden op LoLEsports.com kijkt en inlogt met je Riot ID kun je trouwens ook weer leuke in-game en fysieke prijsjes krijgen. Je hebt de kans op zo’n zogenaamde drop als je getuige bent van een pentakill, quadrakill of een match die vijf games duurt. Wow, beloond worden voor televisiekijken, het kan slechter.

Al de bekende casters en interviewers zullen de wedstrijden en alles eromheen weer van Engelstalig commentaar voorzien. Atlas, Kobe, CaptainFlowers, Vedius en natuurlijk de Vlaamse Eefje ‘Sjokz’ Depoortere. Zij zal trouwens de enige vertegenwoordiger van de Lage Landen zijn, want zoals gewoonlijk is er geen team of pro-player uit onze regio aanwezig bij Worlds.

Het format van Worlds 2023

Wie doen er dan wel mee? De belangrijke regio’s (Zuid-Korea, China, Europa en Noord-Amerika) sturen bij elkaar opgeteld zeventien teams. Dit wordt aangevuld met de beste teams uit de kleinere regio’s tot een totaal van tweeëntwintig. Voor een overzicht en korte beschrijving van de gekwalificeerde teams verwijs ik graag naar dit artikel. In dit filmpje wordt het format van Worlds uitgelegd, maar ik zal het hieronder nog even kort samenvatten.

Omdat de Russen momenteel stout zijn mag hun jaarlijkse afgevaardigde Unicorns of Love niet meedoen aan Worlds. Een vierde team uit Europa of Noord-Amerika zal hun plaats innemen. Aanstaande maandag wordt daarom voorafgaand aan het hoofdtoernooi nog een kwalificatiewedstrijd gespeeld tussen Team BDS (Europa) en Golden Guardians (Noord-Amerika). De winnaar van dit duel plaatst zich voor de Play-Ins, die van 10 tot 15 oktober duren.

Tijdens de Play-Ins spelen acht teams (de winnaar van BDS-GG plus zeven teams uit de kleinere regio’s) in een dubbel-eliminatiesysteem voor twee plaatsen in de Group Stage (19 tot 29 oktober). Tijdens de Group Stage voegen alle teams uit de vier grote regio’s zich bij de twee winnaars van de Play-Ins voor een Zwitsers systeem van poulewedstrijden. Vanaf dit moment kunnen we dus van giganten als JD Gaming, T1 en Fnatic gaan genieten. De twee beste teams van elk van de vier poules plaatsen zich voor de Play Offs (2 tot en met 19 november). Dit zijn drie knock-out-rondes van de kwartfinales tot en met de grote finale in de Gocheok Sky Dome in Seoul.

NewJeans

De grote finale belooft dit jaar weer eens een mooi spektakel te worden. In de coronajaren werden de wedstrijden zonder publiek en dus zonder sfeer gespeeld. Vorig jaar was de finale in San Francisco en zette Lil Nas X zijn beste beentje voor om er een flitsende afsluitingsceremonie van te maken, maar al met al viel het toch een beetje in het niet bij het grootse spektakel dat voorgaande edities in China of Zuid-Korea ons brachten. Dit jaar wordt de Worlds-hymne verzorgd door de K-pop groep NewJeans en het is weer een prachtig lied: GODS. Laten we hopen dat op 19 november de pannen van het koepelstadion worden gedanst en gezongen voorafgaand aan de best of five die gaat bepalen wie er dit jaar met de Summoner’s Cup vandoor gaat.

Spoiler: het wordt Gen G.