Hoop op remakes van de Nintendo DS-klassiekers Pokémon Diamond and Shining Pearl leeft al bij fans sinds de remakes van Ruby en Sapphire uitkwamen in 2014. Dit jaar werd ons geduld eindelijk beloond. Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl vonden snel hun weg omhoog in de verkooplijsten. Met nog maar een maandje beschikbaar staan ze nu al op plaats zeventien in de meest verkochte Switch Games.

In de maanden voor de release benadrukte Studio ILCA, de ontwikkelaar van de games, dat de remakes trouw zouden zijn aan het origineel. De grote veranderingen waren “quality-of-life”-updates. Zo zouden er makkelijker diverse types Pokémon te vangen zijn en zou het levelen van Pokémon ook soepeler moeten gaan dan in de originele games. Toch is het de vraag of ze niet iets té trouw aan het origineel zijn. Er is weinig innovatie en veel van de vooruitgang die geboekt werd in Pokémon Platinum is terzijde geschoven om trouw te zijn aan Diamond en Pearl.

De spellen waren erg traditiegetrouw en daarom plezierig om doorheen te spelen, maar verre van een nieuw hoogtepunt in de Pokémon-serie. Daarnaast zaten de spellen toen ze uitkwamen vol met glitches en exploits. In bepaalde aspecten leek er weinig energie in te zijn gestopt, zoals in de cutscenes. Ik hoop persoonlijk nog op meer uitbreidingen voor de spellen, misschien een sidequest DLC of iets dergelijks. Alhoewel ze zeker niet slecht zijn, laat de iets te grote trouw aan het origineel veel aan de wensen over.



