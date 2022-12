Het rijk Noxus in League of Legends en Arcane

De champions van Runeterra’s krachtigste natie

Bovenaan de trap staat een imposante verschijning: Ambessa Medarda. Mel kijkt gespannen toe hoe haar moeder de treden afloopt. Ze is ook verbaasd. Waarom heeft Ambessa Noxus Prime verlaten om een dochter te bezoeken die ze lang geleden weg heeft gestuurd? Mel voldeed niet aan de hoge standaard die voor alle Noxianen geldt en waarin kracht boven alles wordt gesteld. Ze moest zelf haar fortuin maken in de stad van “zwakke idealisten” Piltover. Daar staat Mel nu aan de top van de politieke piramide. Is ze uiteindelijk toch sterk genoeg?

Als ze samen langs de kade lopen vertelt Ambessa dat Mels broer vermoord is. Gedood door een man die over aanzienlijke machtsmiddelen beschikt. En deze man is waarschijnlijk nog niet klaar met zijn vete tegen de Medarda’s. Ambessa heeft Mels invloed in Piltover – met name haar relatie met de uitvinder Jayce Talis – nodig om haar te helpen in de strijd. Hextech moet hun nieuwe wapen worden.

Lore

De hierboven beschreven scène komt uit de Netflix show Arcane – de alom geprezen animatieserie die zich afspeelt in Runeterra, de wereld van League of Legends. Kennis van de uitgebreide achtergrondverhalen – de lore – is geen voorwaarde om de game te kunnen spelen, maar vormt wel een interessante toevoeging aan je spelervaring.

Kayle, the Righteous en Morgana, the Fallen

De lore versterkt je liefde of haat ten opzichte van bepaalde champions en geeft de voice-lines als ze elkaar tegenkomen meer diepgang. Kayle en Morgana zijn bijvoorbeeld gebrouilleerde zussen en de verbale vonken spatten er vanaf als ze elkaars lane kruisen op Summoner’s Rift: “You mask your feelings, Kayle, because you have none” of “Your power could save this world, Morgana. Instead, it dooms you”.

De kracht van Noxus

Wellicht gaat Noxus een belangrijke rol spelen in het reeds aangekondigde tweede seizoen van Arcane. De strijd tussen de Medarda’s en hun nog niet bij naam genoemde opponent zou wel eens centraal kunnen staan in het doorlopende verhaal (naast de belevenissen van Jinx en Vi natuurlijk). Maar wat weten we al over dat wereldrijk in het centrum van Runeterra? Noxus is een agressieve natie, die uit angst voor invasie ironisch genoeg altijd zelf op veroveringstocht is in de nabijgelegen streken, met name in Demacia en het overzeese Ionia. Noxus heeft een verrassend inclusieve maatschappij. Iedereen die zich voor het belang van het rijk inzet is er welkom, of je nu op het oude grondgebied woont of uit de veroverde gebieden komt.

Met de stad Piltover onderhoudt Noxus relatief vriendschappelijke, soms (geheime) commerciële banden; de Noxiaanse wijn valt bijvoorbeeld erg in de smaak bij raadslid Hoskel. In het hart van Noxus ligt de hoofdstad Noxus Prime, gebouwd op het lang geleden veroverde fort de Immortal Bastion. Een door Mel gemaakt schilderij van Noxus Prime doet haar herinneren aan haar jeugd in de stad, voordat ze naar Piltover werd ‘verbannen’.

Centraal in de filosofie van Noxus staat kracht. Dit houdt echter niet alleen de kracht van oorlogsvoering in zoals bij het oude Sparta, maar ook kracht op andere terreinen, bijvoorbeeld economische of politieke kracht. Wat dat betreft lijkt Noxus veel op het hedendaagse Amerika, waarin een sterke prestatiegerichte cultuur heerst met weinig mededogen voor de zwakken. In Noxus kan een krantenmeisje het tot lid van de militaire of politieke elite schoppen en misschien ooit zelfs toetreden tot de Trifarix, het hoogste bestuurlijke orgaan van Noxus.

Hoofdrolspelers

Met grote kracht komen grote politieke intriges. De macht over Noxus en de vazal gebieden is in de geschiedenis van Runeterra continue van binnenuit betwist. Invloedrijke individuen en organisaties opereren vanuit de schaduwen en sommigen zelfs vanuit de Realm of Death. Zou de necromancer Mordekaiser, die ooit de Immortal Bastion heeft gebouwd, nog aan de touwtjes trekken in de citadel? Welke rol speelt het genootschap de Black Rose achter de schermen? En welke generaal durft op te staan tegen een keizer die op zoek is naar onsterfelijkheid?

In League of Legends wordt Noxus gerepresenteerd door veertien speelbare champions. Hun lore komt vaak duidelijk naar voren in de in-game abilities. Ik stel enkele van de hoofdrolspelers aan je voor.

Jericho Swain

Er wordt gespeculeerd dat generaal Jericho Swain, in de game kortweg Swain genoemd, de man is die Mels broer Kino heeft gedood. Als dat zo is, dan zal Swain waarschijnlijk ten tonele verschijnen in het tweede seizoen van Arcane. Mogelijk heeft Swains vete met de Medarda’s te maken met zijn plan om de bezeten keizer Boram Darkwill van de troon te stoten en de Trifarix op te zetten – het driemanschap dat over Noxus regeert. De drie leden van de Trifarix representeren elk een andere vorm van kracht binnen Noxus. Jericho Swain staat voor kracht door vision.

Swains in-game abilities reflecteren de bovennatuurlijke krachten (genaamd Raum) die hij op de weg naar de top opdoet. Een roodgloeiende, demonische klauw vervangt zijn linkerhand, die door Irelia werd afgehakt toen ze Ionia verdedigde tegen de Noxiaanse veroveraars. Gitzwarte raven vergezellen Swain in zijn visioenen en ook op Summoner’s Rift. Ze genezen hem en geven hem meer maximum health. In Swains ultimate ability demonic ascension laat hij zijn ware, gevleugelde gedaante zien, die levenskracht steelt van alle omringende vijanden.

Darius

De broers Darius en Draven waren twee arme wezen in de door Noxus veroverde stad Basilich, alvorens ze aan een militaire carrière begonnen binnen de rangen van het bezettingsleger. In Noxus telt geboorte, cultuur en afkomst niet, enkel kracht en inzet voor het Noxiaanse rijk zijn van belang. Darius, de oudste en sterkste van de twee broers, schopte het tot commandant. Hij werd door keizer Darkwill zelfs The Hand of Noxus genoemd. Na de coup van Swain tegen Darkwill deed Darius wat hij dacht dat het beste voor Noxus zou zijn en trad toe tot de Trifarix. Darius representeert daarin kracht in de vorm van might.

De in-game abilities van Darius hebben alles te maken met zijn fysieke kracht. Hij zwaait in de top lane met een grote bijl en zijn ultimate ability heet Noxian guillotine. Deze naam geeft precies weer wat het doet met een vijandelijke champion. Mocht een vijand aan het initiële geweld weten te ontsnappen, dan is er altijd nog een grote kans dat hij of zij langzaam doodbloedt door toedoen van Darius’ passive ability hemmorage (bloeding).

Draven

Draven is dus het kleinere broertje van Darius, maar hij heeft een minstens even grote persoonlijkheid. Beroemd geworden als reckoner (een soort gladiator) in de arena van Noxus Prime, begeeft hij zich onder de elite van de stad. Hij droomt ervan dat zijn naam ooit in heel Runeterra met applaus zal worden begroet. In de prachtige League of Legends cinematic Awaken zien we Draven verveeld in zijn zetel aan de rand van de arena zitten totdat er eindelijk een waardige tegenstander (Riven) verschijnt. Nu kan hij zijn spinning axes weer eens gebruiken. Op de tribune valt ook de Trifarix te ontwaren – Swain, Darius en de geheimzinnige Faceless One.

Dravens flamboyante persoonlijkheid komt goed naar voren in zijn in-game abilities. Die draaien om zijn twee werpbijlen. Daarmee jongleert hij alvorens ze met dodelijke precisie te mikken – een soort mini-game op zich. Je moet steeds zo positie kiezen dat Draven de geworpen bijl weer op kan vangen. Dit maakt hem een lastige champion om te beheersen. De beruchte League of Legends streamer Tyler1, die net zo hongerig naar aandacht is als Draven zelf, is bekend geworden met zijn Draven-spel en -cosplay.

Tyler Steinkamp ligt vaak in de clinch met Riot Games, maar heeft ook voor enorme exposure van League of Legends gezorgd

Tyler1 is niet de enige fanboy van de besnorde Noxiaan. Draven is een favoriete champion om te one-tricken. Daarom was er op 1 april 2016 een heuse Draven Day in League of Legends. Alle champions en minions liepen met een Draven kop over Summoner’s Rift en in de winkel kon je een Draven Draven skin kopen: Draven met een belachelijk groot hoofd.

LeBlanc

De meesteres van illusies LeBlanc (Frans voor “De Witte”) wordt zo genoemd vanwege haar opvallend bleke gezicht. Ze trekt als leidster van de Black Rose al eeuwenlang aan de touwtjes in het gebied van Noxus. Ze orkestreerde de val van Mordekaiser in zijn Immortal Bastion en later manipuleerde ze Swain om keizer Darkwill te doden. LeBlanc opereert in het geheim, achter de coulissen van Noxus’ politiek. Riot Games heeft officieel bevestigd dat zij dus niet de Faceless One is – het derde lid van de Trifarix die kracht door guile (bedrog) vertegenwoordigt. Of zou LeBlancs invloed tot in de burelen van de game developers reiken?

In de nasleep van de coup van Swain tegen Darkwill zette LeBlanc haar eigen executie in scène, de ultieme misleiding. Dit wordt in-game ook nagebootst. LeBlanc kan een clone van zichzelf maken die de aandacht afleidt (en even later dood neervalt) terwijl zij zelf een veilig heenkomen zoekt. Ook kan ze via haar abilities onverwachts ergens opduiken, om een paar seconden later net zo plotseling weer te verdwijnen. De combo’s die hiermee mogelijk zijn maken van LeBlanc één van de moeilijkste champions om goed onder de knie te krijgen.

Aan lastige champions wordt door Riot Games ter compensatie meestal een sterke kit van abilities toebedeeld – high skill, high reward! Hierdoor speelt LeBlanc vrijwel altijd een rol van belang in professioneel League of Legends. Ze is één van de kenmerkende champions van drievoudig wereldkampioen Faker. Hij heeft een winrate van 80,8 procent in 52 matches met de Pale Lady.

Lee Sang-hyeok (Faker) speelde vreemd genoeg geen LeBlanc tijdens Worlds 2022, waar hij tot in de finale reikte

Ambessa Medarda?

Acht champions uit League of Legends verschenen als karakters in het eerste seizoen van Arcane. Geen enkel personage uit de serie waagde de omgekeerde stap naar de game. Silco werd wel in Teamfight Tactics geïntroduceerd, maar de developers vonden zijn silhouette en mogelijke abilities niet uniek genoeg om hem ook op Summoner’s Rift los te laten. Zal seizoen 2 van Arcane (2023?) ons wel een serie-exclusieve champion brengen? Een Noxiaan misschien? Voor een speelbare Ambessa Medarda heb ik wel 7800 blue essence over. Ze zou fysieke kracht kunnen combineren met strategisch leiderschap en intimidatie – een champion waar Noxus trots op kan zijn.