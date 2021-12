We kunnen er niet omheen: de PlayStation 5 is mede door het tekort aan essentiële chips nog niet geworden wat ervan werd verwacht. Hier heeft Sony overigens niet als enige last van: ook de Xbox Series X heeft ditzelfde probleem, net als vele andere elektronische producten. De coronapandemie en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China hebben voor een groot chip-tekort gezorgd. De enorm groeiende vraag naar de console hielp ook niet om dit probleem snel op te lossen.

De vraag is nog steeds groter dan het aanbod, dus duurt het helaas nog even voordat de PlayStation 5 voor iedereen makkelijk beschikbaar zal zijn. Tot die tijd moeten we het doen met mondjesmaat beschikbare consoles via verschillende leveranciers. In november kondigde Sony zelfs aan dat de productie nog verder verlaagd wordt, omdat het chip-tekort is verergerd… Wanneer is het einde in zicht?

Daarnaast was bij de lancering van de PlayStation 5 al snel een probleem gesignaleerd dat pas tegen het einde van 2021 kon worden opgelost: de beperkte opslagruimte. Zeker als je de digitale uitvoering hebt van de PlayStation 5, liep je vrij snel tegen het probleem aan dat je harde schijf toch wel snel vol zit.

De next-gen-features, waardoor de beeldkwaliteit drastisch verbeterde, zorgden met name voor meer dataverbruik. De kwaliteit van de PlayStation 5-games was enorm verbeterd, maar omdat het uitbreiden van de harde schijf niet mogelijk was kon je maar een beperkt aantal games opslaan op je console. Het heeft bijna een jaar geduurd voordat dit alsnog mogelijk was. Bij Pixel Vault schreven we er al uitgebreid over, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een SSD en welke SSD’s we aanraden.

Een andere opvallende gebeurtenis die veroorzaakt werd door de tekorten: een aantal dagen geleden kondigde Coolblue aan achttienhonderd PlayStation-consoles te willen verloten aan mensen die geinteresseerd waren. Dit deed Coolblue ook al rond juni 2020 met zeshonderd consoles. Je kon je inschrijven en iedereen kreeg gelijke kansen. Meer dan 300.000 mensen hadden zich hiervoor ingeschreven! Ik was een van die personen en werd uiteraard uitgeloot. 300.000 mensen!

Ik begin met af te vragen of mensen de PS5 echt willen hebben of dat ze mee willen doen vanwege de meme. Daarnaast bieden sites zoals MediaMarkt of Bol.com af en toe eens een PlayStation 5 aan. Dit is echter altijd in een bizarre bundelvorm, bijvoorbeeld met twee controllers, een headset en twee games. Zo proberen detailhandelaren het uiterste uit hun verkoop van een PlayStation 5 te halen.