Het woord is sinds 2004 vaker gevallen dan dat er inmiddels levels zijn in World of Warcraft: WoW-killer. Sinds de release domineert World of Warcraft het MMO-genre en hoewel er de afgelopen jaren genoeg scepsis over de game was, bleef een volwaardige opvolger uit. Tot 2021, waarin het tij lijkt te keren voor de game van Blizzard Entertainment.

De meest recente uitbreiding, Shadowlands, leek spelers niet genoeg te bekoren en ze stapten massaal over naar Final Fantasy 14. Zelfs zo massaal dat FF14 de vraag niet aankon en er wekenlang enorme wachtrijen waren op de servers. Of deze massamigratie van spelers definitief is zullen we zien, maar 2021 kan wel eens de boeken ingaan als het jaar dat World of Warcraft het onderspit dolf.

Wat natuurlijk ook niet helpt is dat moederbedrijf Blizzard Activision in zwaar weer verkeert, waar ook een aantal kopstukken van Blizzard en specifiek het team van World of Warcraft voor verantwoordelijk zijn. Bij de uitgever komen steeds meer verhalen naar buiten van intimidatie, discriminatie en seksueel wangedrag. CEO Bobby Kotick weigert op te stappen, maar medewerkers en inmiddels ook aandeelhouders voeren de druk op.

Dat niet alleen: de staat van Californië – waar het bedrijf is gevestigd – zag genoeg aanleiding en bewijs om een rechtszaak tegen het bedrijf te starten. De ontwikkelingen gaan zich verder uitspelen in 2022 en vermoedelijk ook nog wel daarna. Laten we in elk geval hopen dat 2021 het keerpunt is voor alle medewerkers van Activision Blizzard en ze een veiligere werkplek krijgen.