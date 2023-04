Het meesterwerk herbeleven met Metroid Prime Remastered

Een klassieker die je niet mag missen

Als mensen mij vragen wat de beste gameserie is die ik ooit heb gespeeld, denk ik geen seconde en zeg ik: “The Metroid Prime Trilogy”. Als echte fanboy heb ik de games al meermaals gespeeld en gekocht op alle mogelijke platforms. De eerste twee op de Nintendo GameCube, de derde op de Wii en ook de speciale trilogy-versie die later op de Wii uitkwam. En als ik iemand de titel Metroid Prime 4 hoor zeggen, gaat mijn hoofd als een stokstaartje in de lucht en blijf ik hopen dat iemand meer informatie weet.

De Nintendo Direct op 8 februari van dit jaar was een waar spektakel. Er werden beelden gedeeld van de nieuwe Zelda-game, Pikmin 4 en nog meer noemenswaardige games. Onze redacteur Maxime schreef hier al over in haar column. Maar mijn grootste “OMG-moment” was tegen het einde van de uitzending. Metroid Prime Remastered komt uit voor de Nintendo Switch, maar vanaf wanneer? Nu meteen, zeg je? Ik hoor je al niet meer.

Waar gaat het over?

Metroid Prime Remastered gaat, zoals alle Metroid-games, over Samus Aran. Een blonde premiejager die door het universum rondreist in haar eeuwig durende strijd met ruimtepiraten en natuurlijk de Metroids. Haar oog valt op een onderzoeksruimteschip van de piraten waar ze wel een kijkje in wil nemen. Ze komt erachter dat het schip niet geheel operationeel meer is en zelfs op ontploffen staat. Bovendien ontdekt ze dat haar aartsrivaal Ridley ook aanwezig is. Ridley is een biochemische draak en de leider van de piraten, dus Samus wil maar al te graag een einde maken aan hem. Echter raakt ze vlak voordat ze haar eigen schip bereikt haar hele uitrusting kwijt en volgt ze Ridley naar planeet Tallon IV.

Op Tallon IV moet ze verschillende vijanden verslaan om haar uitrusting weer terug te vinden en moet ze op zoek naar nieuwe wapens. De piraten zijn op Tallon IV bezig met een geheim onderzoek om het ultieme chemische wezen te creëren, de Metroid Prime.

Waar komt het van origine vandaan?

Metroid Prime Remasterd vertelt het verhaal van een ware gameklassieker. Het spel kwam in 2002 uit voor de GameCube en was het eerste 3D spel van de Metroid-franchise. Ook veranderde de gameplay van 2D-perspectief naar een first-person shooter. De kritieken waren destijds zo lovend dat het spel niet geheel onverwacht Game of the Year werd. Momenteel is Metroid Prime nog steeds een van de hoogst genoteerde games op Metacritic.

Metroid Prime voor de Switch is een geremasterde versie, wat inhoudt dat de game niet veel anders is dan de GameCube-versie, alleen grafisch verbeterd. Dit is anders dan bij een remake, waar een game van begin tot eind opnieuw wordt opgebouwd en wezenlijke veranderingen heeft, zoals bij Dead Space. Neemt niet weg dat Metroid Prime Remastered grafisch flink is verbeterd. Ook voelt het spel enorm soepel en kun je net zo snel door de ruimtes heen sprinten als bij het recent uitgebrachte Metroid Dread.

Waarom wil ik dit spelen?

In alles is Metroid Prime een meesterwerk. De puzzels, het verhaal, de omgevingsmuziek, de baasgevechten en de zoektocht naar alle uitbreidingen maken het spel onvergetelijk. De remastered-versie voor de Switch is meer dan aan te bevelen. Voor nieuwe spelers is het de kans om de game in volle glorie te bewonderen enn voor oude rotten als ik de kans om oude herinneringen weer nieuw leven in te blazen.