Slimme keuzes, logische keuzes en Project Q

Het gaming-zomerseizoen staat op het punt om te beginnen met de periode die we normaal als de E3-weken zouden aanduiden. Sony trapt dit jaar als eerste af met een PlayStation Showcase waar we niet alleen grote namen als Spider-Man 2 en Final Fantasy 16 zagen, maar ook nieuwe hardware — al zal het niet de hardware zijn waar velen op hoopten. Dit zijn de belangrijkste punten.

Deze zomereditie van Sony’s PlayStation Showcase was net als voorgaande edities vooral een waterval aan aankomende games, zowel nieuw als bekend. Op het einde kregen we nog wel wat nieuwe hardware, met de officiële onthulling van Sony’s aankomende streaming-handheld, waarover later meer.

Insomniac geeft een goede blik op Marvel’s Spider-Man 2

PlayStation bewaarde haar grootste klapper voor het allerlaatste beetje Showcase, maar de zogenaamde blow-out van Marvel’s Spider-Man 2 stelde niet teleur. Geheel volgens Insomniac-stramien liet de uitgebreide gameplay-trailer ons kennismaken met nieuwe schurken, een ogenschijnlijk groter New York en uiteraard het samenspel tussen onze favoriete Spider-Men, Peter en Miles. Naar het schijnt spelen we in dit vervolg als beide helden; in verhaalmissies wordt om-en-om geschakeld tussen de twee, à la Grand Theft Auto V.

Hoewel Venom in de originele onthulling nog werd geteased als een buitenaards kwaad, blijkt Peter de duistere Symbiote al relatief vroeg in Spider-Man 2 over te nemen. De eerste gameplaybeelden tonen Peter met Prototype-achtige tentakel-krachten én een aanzienlijk minder joviale mindset. Miles, ditmaal verrijkt met vooral nieuwe elektrische krachten, lijkt zijn eigen mentor te moeten temperen, wat ongetwijfeld onderlinge wrijving in de hand zal werken.

Qua speelstijl lijken de twee Spider-Men meer dan eens hun ‘eigen ding’ te doen, maar beide ogen behoorlijk Insomniac-achtig. De actie is vloeiend, de animaties extravagant en het slingerwerk door de Big Apple gaat nog veel sneller. Grafisch lijkt het geen gigantische sprongen te maken, maar het is méér Spider-Man — en daar is niets mis mee. Wel blijft een precieze releasedatum uit, al is Insomniac zeker van een aftrap ergens deze herfst, uiteraard exclusief op PlayStation 5.

Maak opnieuw kennis met Big Boss in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

De eerste momenten van deze trailer deden eerder vermoeden dat het om een Jurassic Park-achtige game zou gaan, maar niets is minder waar. Na wat shots van een vogel, een slang en een krokodil zien we plots een jonge Naked Snake midden in een moeras staan. Zoals vele lekken al deden vermoeden, komt er toch echt een remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater onder de naam Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Wanneer de remake precies moet gaan verschijnen, is nog niet bekend. Wel belooft Konami om de originele stemacteurs terug te halen en het sterke verhaal intact te laten, maar vooral de gameplay en ervaring naar de moderne tijd te halen. Naast een release op de PlayStation 5 komt de remake ook op de Xbox Series-consoles en pc uit.

Wie geen zin heeft om te wachten op de remake, kan deze zomer al aan de slag met de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, welke Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty en Metal Gear Solid 3: Snake Eater bevat.

Alan Wake 2 laat meer van zijn horror-kant zien

Het heeft even mogen duren, maar we hebben eindelijk nieuwe beelden gekregen van Alan Wake 2. Nadat de game in 2021 tijdens The Game Awards werd aangekondigd, hebben we nu meer informatie over het verhaal, de gameplay en een releasedatum. Het verhaal pakt de draad dertien jaar na het origineel uit 2010 op, waarbij Alan Wake gevangen zit na de originele gebeurtenissen.

Naast dat spelers controle krijgen over Wake, kunnen we ook spelen met FBI-agente Saga Anderson, die een reeks aan moorden in het slaperige stadje Bright Falls onderzoekt. Hier raakt ze samen met haar partner verstrengeld in de horrorverhalen die Alan Wake schrijft in een poging zelf te ontsnappen uit zijn gevangenschap.

De game moet op 17 oktober 2023 verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en Windows.

Assassin’s Creed Mirage lijkt terug te keren naar de roots

De onverwachte verschijning van de avond: de gameplay-onthulling van Assassin’s Creed Mirage. Dit nieuwe deel in de langlopende franchise begon als een DLC-pakket voor Assassin’s Creed Valhalla, maar werd uiteindelijk losgetrokken om geheel op zichzelf te staan. Mirage is korter van stof, een tientje goedkoper en laat de RPG-elementen van diens directe voorgangers volledig vallen; dit uitstapje moet een liefdesbrief naar het Assassin’s Creed van weleer zijn.

En dat liet de gameplay-trailer op alle fronten duidelijk doorschemeren. Niet alleen doen ‘Hidden One’ Basim en de stad Bagdad direct denken aan de Midden-Oosterse setting van de allereerste Assassin’s Creed; de spelformule keert eveneens terug naar diezelfde basis. Mirage laat spelers soepeler freerunnen en geeft ze de mogelijkheid om confrontaties op te lossen met slim sluipwerk, in plaats van massale gevechten vol mythische magie.

Assassin’s Creed Mirage verschijnt 12 oktober 2023 voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc. Slaat dit probeersel aan, dan is de kans groot dat Ubisoft vaker deze ‘klassieke’ Assassin’s Creed-titels op de been zet — doe wat je wilt met die wetenschap.

Bungie verrast met Destiny en Marathon

Gedurende de showcase heeft Bungie eindelijk uit de doeken gedaan waar ze aan werken: een nieuwe uitbreiding voor Destiny 2 en, verrassend genoeg, een nieuwe versie van Marathon.

Vriend en vijand werden verrast met een eerste korte teaser voor de laatste grote uitbreiding van de Light and Dark-saga van Destiny 2: The Final Shape. Hierin zien we Ikora Rey bij een kampvuur praten tegen een dan nog onbekend persoon, maar aan het einde van de korte teaser wordt onthuld dat ze het tegen Cayde-6 heeft.

Die publiekslieveling sneuvelde in de Forsaken-uitbreiding in 2018, maar keert nu terug. Dat inclusief de originele stemacteur Nathan Fillion, die in de uitbreiding destijds al niet meer was te horen. Op 22 augustus organiseert Bungie zijn eigen showcase waarbij we meer over de uitbreiding en de toekomst van Destiny 2 zullen leren.

Naast de onthulling van de nieuwe uitbreiding zagen we ook Bungie’s nieuwe project: Marathon. Deze nieuwe game, die gebaseerd is op de klassieke Bungie-games uit de jaren 90, zal een player-vs-player extraction shooter worden die zich af zal spelen in de canon van de originele games. De eerste trailer liet ons vooral veel futuristische outfits, wapens en omgevingen zien, maar nog weinig gameplay. Daarvoor moeten we wachten op beelden dichter bij de release, al hebben we nog geen idee wanneer dat zal zijn.

VR-games stralen maar weinig vertrouwen uit

Voor wie ‘m alweer vergeten was: afgelopen februari verscheen PlayStation VR2, het virtual reality-systeem voor de PlayStation 5. De verkoop daarvan zou beter verlopen dan diens PlayStation 4-voorganger, maar deze Showcase doet het lijken alsof Sony de afbouw alvast inzet. In plaats van ijzersterke exclusives voor te schotelen, biedt PlayStation voor de rest van 2023 een handvol ports van eerdere VR-successen en meer van het bekende riedeltje: ‘piew-piew’ in virtual reality.

Synapse oppert zich nog als een van de interessantere VR-titels, door het standaard shooter-element te kruisen met psychedelische thematiek en telekinetische krachten. Die game verschijnt dit jaar nog voor enkel en alleen de PSVR2, al gaan we ervan uit dat het hier om tijdelijke exclusiviteit gaat. Hetzelfde geldt voor schietspellen als Crossfire: Sierra Squad, zij het zonder de kleurrijke hersenkronkelingen van Synapse. Zombie-shooter Arizona Sunshine 2 werd weliswaar ook bij PlayStation onthuld, maar bleek direct een multiplatform VR-titel. Echte dijken van system sellers lijkt PlayStation VR2 vooralsnog niet te hebben.

Voldoende nieuwe indies om naar uit te kijken

Naast de grote releases zagen we natuurlijk ook een aantal interessante nieuwe indie-titels voorbij komen.

Voor veel kijkers pakte Sword of the Sea al vroeg in de show de aandacht. In deze nieuwe titel van Giant Squid reizen spelers door een verlaten rijk op hun Hoversword, een kruising tussen een snowboard, skateboard, hoverboard en zwaard. De game draait vooral om het verkennen van de wereld en het oplossen van het mysterie.

Ook Helldivers 2 trekt veel aandacht, al is het om verschillende redenen. De geroemde coöperatieve top-down shooter krijgt na acht jaar een vervolg, maar het isometrische perspectief lijkt achterwege te zijn gelaten in ruil voor een meer klassiek third-person schietspel. Hoe dit allemaal gaat uitpakken voor de gameplay zien we later dit jaar op de PlayStation 5 en Windows.

Een andere game die snel de aandacht trok was Ultros, al was het alleen maar om de bizarre stijl en visuals die El Huervo (bekend van artwork voor onder meer Hotline Miami en GoNNER) voor de game ontwikkelde. Alsof iemand zijn LSD-trip op papier heeft gezet: Ultros is een metroidvania-achtige game waarbij je een trippend landschap verkent, nieuwe krachten vindt en moet zien te overleven. Kijk vooral de gameplaytrailer om een idee te krijgen van deze achtbaanrit. Het spel komt in 2024 naar PlayStation 4 en PlayStation 5.

Veel van de indie-titels in de showcase hebben een duidelijke eigen stijl. Zo ook Neva. In deze nieuwe titel van Gris-ontwikkelaar Nomada Studio reizen een jonge vrouw en haar puberende wolf door een snel stervende wereld. De eerste trailer heeft een prachtige animatiestijl en ook de eerste screenshots zijn stuk voor stuk weer kleine kunstwerkjes. Het spel moet in 2024 voor de PlayStation 5, Xbox Series, Switch en Windows verschijnen.

Is het een controller? Is het een tablet? Nee, het is Project Q

De geruchten bleken gegrond: PlayStation komt inderdaad weer op de proppen met een nieuwe handheld — een cloud-handheld, nota bene. In tegenstelling tot eerdere probeersels als de PSP en PS Vita moet het Project Q-apparaat vooral een streamingsysteem zijn, bestaande uit een 7 inch tablet met aan weerszijden de helften van een DualSense-controller. Echt bijster geïnspireerd oogt het allemaal niet, maar soit: het is een handheld.

Met het gegeven dat Project Q enkel over WiFi werkt, zet het apparaat zichzelf wel in een moeilijk hoekje. Het apparaat draait zelf geen games, mist een catalogus met retro-titels en blijkt nu dus ook volstrekt nutteloos zonder een gedegen router in de buurt. Dat doet ons afvragen: voor wie is dit precies bedoeld? Zelfs een voortdurend reizende recensent twijfelt hier mogelijk over; Project Q oogt aanzienlijk minder travel-proof dan een Nintendo Switch of Steam Deck.

Wij van Pixel Vault moedigen de ‘renaissance van handhelds’ van harte aan — zoals ook uitgebreid besproken in een eigen aflevering van Iedereen vond dat leuk — maar voor dit soort cloud-probeersels lopen we niet meteen warm. Project Q moet desalniettemin nog wel dit jaar verschijnen, hopelijk.

Genoeg dus om de komende tijd weer naar uit te kijken. Wat zijn jouw hoogtepunten uit de showcase?