Een van de meest iconische quotes uit World of Warcraft is “You are NOT prepared” van de gekwelde Illidan Stormrage. Niet zonder reden, want het was deze zin die de spelers van de MMO in 2007 de eerste uitbreiding van de game inluidde. Meneer Stormrage was de bad guy van The Burning Crusade, maar kreeg een interessant vervolg in de uitbreiding Legion in 2016. Niet alleen werd zijn verhaal uitgebreid; er werd ook een class op hem gebaseerd.

Deze Demon Hunter Class vormt de basis voor de nieuwe class in Hearthstone en leent spreuken, wapens en monsters uit World of Warcraft. Dat betekent grote, groene warglaives die door het beeld vliegen, gloeiende eye beams en demonische honden. Het is een lekkere agressieve class, die meestal snel speelt en veel face damage doet.

Daarnaast heeft Demon Hunter een eigen gimmick: Outcast. Kaarten met deze eigenschap geven een bonus als ze zich helemaal aan de linkerzijde of rechterzijde van je hand met kaarten bevinden. Naast dat dit een subtiele verwijzing is naar de dubbele zwaarden van Demon Hunters, zorgt het ervoor dat je kaarten soms sneller speelt dan je normaal zou doen. Het moment waarop je een kaart trekt is daarmee meer bepalend wanneer je deze speelt met de Demon Hunter Class.