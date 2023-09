Hardcore social game Sky zet wereldrecord

In gesprek met Sky gameontwikkelaar

Een wereldrecord behalen voor ‘de meeste gebruikers in een virtuele wereld met concertthema’. De game Sky deed het op 25 augustus tijdens Gamescom 2023 met een virtueel concert van artiest AURORA. De jury telde 10,061 gebruikers en Sky haalde daarmee nog een record: die van de meeste avatars ‘emoting’ tegelijkertijd. Pixel Vault sprak met gameontwikkelaar Jenova Chen, over Sky en het wereldrecord.

In Sky speel je als Child of the Light. Je gaat op avontuur in een donkere, maar vreedzame open wereld MMORPG, waar je oude geesten weer terug naar hun constellaties moet brengen. Het is aan jou om hoop en licht te verspreiden in een wereld vol verlaten koninkrijken. De game van thatgamecompany verscheen voor het eerst in 2019.

Een hardcore social game

Aan het ontstaan van Jenova’s games (eerder verschenen onder andere al flOw en Journey) ging een hoop onderzoek vooraf. Jenova wilde een game maken die iedereen zou aanspreken, ongeacht gender en hij bracht daarom in kaart welke soorten games nou door welke personen gespeeld worden, legt Jenova aan ons uit. Van grote invloed was ook zijn eigen relatie met zijn vrouw. Hij wilde iets maken ‘where he could hang out with his wife’. Het resultaat waren games waarin hij verschillende game-aspecten, zoals avontuur en sociale interactie, samenbracht.

Naast het avontuurlijke element in Sky, focust de game dus ook voor een groot deel op het emotionele aspect. ‘Sky is a hardcore social game’, zegt Jenova. ‘One of the main themes is human compassion, instead of competition’. Om zijn woorden kracht bij te zetten, laat hij ons op een scherm zien hoe gebruikers met elkaar kunnen knuffelen, handen kunnen vasthouden en zelfs piggybacks kunnen geven. Dat laatste, legt Jenova uit, ‘is very often used to introduce new players to the game. Experienced users take the new ones on their back and can then show them around.’ In de game kunnen spelers samen dramagroepen of bands oprichten. Ze kunnen hun muzieknummers en theatertalenten vervolgens met andere spelers delen door virtuele boodschappen in de wereld achter te laten die door willekeurige voorbijgangers geopend kunnen worden.

Het is ook mogelijk om meubels te ontwerpen of energiepunten voor anderen te maken. Vliegen in Sky kost namelijk energie en sommige werelddelen vragen veel vliegkracht. Jenova laat ons zien hoe spelers energiepunten kunnen achterlaten waar andere spelers tijdens hun reis gebruik van kunnen maken. Niet veel later stuit Jenova met zijn personage op een kamp, geheel ontworpen door een andere speler van ergens aan de andere kant van de wereld. Kortom, positiviteit met elkaar delen is wat in Sky centraal staat. En dat is meer dan nodig, vertelt Jenova. ‘Especially during times like these with covid and the war in Ukraine. In Sky, both Ukrainian and Russian users are peacefully playing together.’

Sky concert AURORA zet wereldrecord

De kracht van Sky komt perfect samen tijdens het virtuele concert van artiest AURORA, bekend van onder andere Runaway en het Frozen II nummer Into the Unknown. AURORA is ook gebruiker in Sky en trad op in het gigantische virtuele Coliseum. Bezoekers van Gamescom konden Sky op de beursvloer spelen. Meer dan 10000 gebruikers zaten in dat Coliseum en op dezelfde tijd waren er 1,25 miljoen gebruikers actief op de Sky servers: ‘We have done a concert like this and for a lot of people, it was a very emotional experience. We have got a lot of messages from users who thanked us and said they had to cry experiencing something like this,’ zegt Jenova. ‘1.25 million people were sharing music, games, and Sky memories with thousands of others. It was an amazing atmosphere, and we’re excited that we could share it together.’ Met het virtuele concert braken ze het Guinness World Record voor meeste gebruikers in een virtuele wereld met concertthema.

Op dit moment heeft Sky meer dan 7,5 miljoen dagelijkse gebruikers. We vragen Jenova hoe ze die positiviteit kunnen waarborgen wanneer er dagelijks zoveel verschillende spelers boodschappen voor elkaar achterlaten. Jenova: ‘Well, we really don’t have any problems with negativity or bullying. The games’ main focus and design attracts people with the same intentions. We have such a big positive community, so there is a sense of social pressure to be nice to each other. We don’t have moderators to filter messages, there is simply no need. We are a very wholesome community. What also helps is that when talking to each other, messages stay on screen for only two seconds and you can only use limited characters. Thus, when you are in a big group, like during the AURORA concert, and someone says something negative, there is a great chance you would not even notice it.’

Wereldwijd toegankelijk

Om de game wereldwijd nog toegankelijker te maken, richten Jenova en zijn team zich op automatische vertaling van tekst. Wanneer gebruikers met elkaar praten en dus een tekst schrijven in hun eigen taal, vertaalt Sky de tekst automatisch naar het Engels. Praten met mensen die jouw taal niet spreken, was dus nog nooit zo makkelijk. In Sky gaat er letterlijk een hele wereld voor je open. Jenova hoopt Sky hiermee ook in meer Europese landen te introduceren.

Sky verscheen in 2019 al voor iOS, Android volgde in 2020, de Nintendo Switch in 2021 en een jaar later konden PlayStation hun hart ophalen. Een logische stap dus, dat Sky in 2023 naar de PC komt. Op de exacte datum moeten we nog even wachten. Ook wordt er op dit moment een animatieserie van de game gemaakt: Sky: The Two Embers, die in 2024 zal verschijnen. De trailer van de serie was voor het eerst te zien tijdens Gamescom 2023.