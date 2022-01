Welke comic-book-games kunnen we verwachten?

Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is een lading comic-book-games die onze kant op vliegt. In het verleden zijn we al getrakteerd op pareltjes zoals de Batman Arkham-serie of Marvel’s Spider-Man. Of je nou fan bent van DC of Marvel, iedereen komt aan zijn trekken de komende periode. We hebben de meest opvallende releases voor jullie op een rij gezet.