De setting van de zesde Black Ops-game was werd aan de hand van puzzels en videoโ€™s bekendgemaakt. Op 26 augustus liet Activision iets meer los over de campaign, zodat daar tijdens het Gamescom-weekend over gepraat kon worden. Naast de populaire multiplayermodus zal deze Call of Duty-game net als voorganger Modern Warfare een singleplayermodus bevatten. Daarin neem je de rol aan van een CIA-agent die deelneemt aan een geheime missie tijdens de Koude Oorlog.ย

Favoriete personages zoals Jason Hudson en Frank Woods zullen ook een rol spelen. Op Gamescom werd tevens bekendgemaakt dat de campaign verschillende eindes heeft die afhangen van je keuzes in de game. Call of Duty Black Ops: Cold War zal op 13 november in de winkel verschijnen voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Later wordt de game ook voor next-gen consoles uitgebracht.