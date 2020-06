Een lekkere western misten we nog in deze lijst, maar West of Dead vult die rol prima in. De gespoorde laarzen worden aangetrokken door niemand minder dan Ron Perlman (Hellboy, Fallout), die zijn stem leent aan hoofdpersonage William Mason. De covershooter speelt zich af in het plaatsje Purgatory in 1888, waar Mason na zijn dood ontwaakt. Tijdens Guerrilla Collective doken we iets dieper in de grimmige, stripboekachtige wereld en bekeken we de gameplay. We hoeven gelukkig niet lang te wachten tot we de game zelf kunnen spelen, want vanaf donderdag 18 juni is West of Dead voor PC en Xbox One te verkrijgen. Later dit jaar zal de shooter ook verschijnen voor Nintendo Switch en PlayStation 4.