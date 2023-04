Leef The Fast and the Furious

Criterion zet met Need for Speed Unbound de stijgende lijn voor de franchise door, maar er was nog steeds een hoop aan te merken op de game bij release. Daar komt met een grote update verandering in, want Criterion wil met de update Volume 2 een aantal zaken rechtzetten. We kijken of dat gelukt is en zetten de belangrijkste toevoegingen en patch notes op een rij.

In januari schreef ik in mijn review dat Need for Speed Unbound de serie eer aan doet, maar geen hoogtepunt is in de inmiddels vijfentwintigjarige geschiedenis van NFS. De basis was goed, maar de game miste vooral een stevige online component en liet ook hier en daar nog wat steken vallen als het ging om de balans tussen de auto’s en de endgame content. In Volume 2 wordt een deel van de kinderziektes opgelost en krijgt de game een paar broodnodige quality-of-life-upgrades.

Slechts een enkele luxe wagen

Wanneer Forza Horizon een grote update krijgt, kun je steevast rekenen op een ruime garage vol nieuwe wagens die aan de game worden toegevoegd. Dat is niet het geval met de Volume 2-update van Need for Speed Unbound. De update voegt alleen een nieuwe versie van de Lotus Emira Balmain-editie en de Mercedes Maybach toe. Vooral die laatste is een mooie toevoeging aan het aanbod van auto’s, aangezien er nog niet echt een superluxe sedan in de game zat.

Voor de auto’s hoef je de gratis update dus niet binnen te halen, maar er zijn wel een aantal andere verbeteringen en toevoegingen die aardig wat nieuwe speeluren toevoegen. In singleplayer zitten nu nieuwe evenementen genaamd Hot Laps, die je kunt tegenkomen in de open wereld. Ze zijn vergelijkbaar met driftzones of flitspalen, alleen in plaats van driften of hoge snelheden halen, moet je een zeer bochtig parcours zo snel mogelijk afleggen. Een toffe nieuwe activiteit om de wereld van NFS Unbound verder te verkennen.

Daarnaast vind je in de singleplayer verbeteringen aan ongeveer elk aspect van de game. De lange waslijst met bugfixes lees je terug in de patch notes. Daarnaast zijn er nog wat quality-of-life-verbeteringen. Zo kun je nu de cartooneske effecten niet alleen aan- of uitzetten, maar ook per auto kiezen welk effect getoond wordt. Op die manier kun je de effecten beter laten aansluiten bij de verschillende likjes verf van je wagens. Ook kun je vervelende liedjes nu skippen in de game. Nog fijner zou zijn als je een eigen playlist kon samenstellen, maar het is in ieder geval prettig dat je nu nummers kan overslaan.

Volwaardige online-modus

De meeste en belangrijkste veranderingen zitten in de multiplayer. De muliplayer was bij release vrij karig. Het bestond voornamelijk uit races die je al in de singleplayer had verreden, online overdoen. Verder waren de lobby’s allesbehalve een online speeltuin. Daar is met de toevoeging van politieachtervolgingen in ieder geval iets aan veranderd. Je kunt nu niet alleen politie achter je aan krijgen in online lobbies, maar ook samen deelnemen aan politieachtervolgingen. Hierdoor ontstaan er in online lobby’s wilde achtervolgingen waarin tientallen politieauto’s proberen groepen racers van de weg te krijgen. Veel meer The Fast and the Furious dan dat wordt het niet.

Verder is de online modus uitgediept met meer dagelijkse uitdagingen om te voltooien. Ook is er meer variatie in de race playlists, zodat je iets meer races hebt om te doen. De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbetalingen voor races. Hoewel het fijn is dat NFS Unbound niet met wagens strooit zoals Forza Horizon of Gran Turismo dat doen, was het in de online modus wel erg hard werken om genoeg geld te verdienen voor een nieuwe auto. Deze betalingen zijn flink opgehoogd en bieden je ook als je verliest nog rustig twintig- tot dertigduizend dollar.

Ook is de onbalans tussen auto’s aangepakt door de klasse van een auto te beperken. Bij release kon je zelfs de duurste Ferrari een B-klasse motor geven. Die Ferrari ging dan minder hard, maar was alsnog een veel betere auto dan die van de spelers die kwamen kijken in hun beginnersauto. Daarom is het aantal klassen dat je de auto kunt downgraden beperkt tot twee. Je kunt van een S-klasse auto dus geen B-klasse auto meer maken. Dit maakt de online races een stuk eerlijker, zeker als je net begint.

Zet Criterion dit door?

De update Volume 2 was behoorlijk onverwacht en ik was bang dat de game weer snel verlaten zou worden zoals wel vaker gebeurt met EA-games. Met deze update hebben we de beste Need for Speed-game in jaren en durf ik de game zelfs in de buurt van Need for Speed Underground op de ranglijst te zetten. Wat ongeveer het grootste compliment is dat een NFS-game kan krijgen. De vraag is nu of Criterion dit goede werk voort mag zetten?

Krijgen we meer updates of zal het nu wachten zijn op een nieuwe Need for Speed? Ik hoop het in ieder geval niet, want Unbound is een ontzettend fijne racegame waar ik graag nog veel meer uurtjes in doorbreng. Dus nieuwe updates of zelfs betaalde DLC: kommaardoor!