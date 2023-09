Van Quality-of-Life updates naar een gloednieuwe crossover

Dying Light 2: Stay Human is niet vreemd van updates. Na een rommelige launch vol met bugs is de game een jaar later niet alleen aanzienlijk beter, maar ook groter. De updates zijn er niet alleen om bugs op te lossen. Ze voegen ook continu nieuwe content toe, waaronder nieuwe personages, plaatsen en vijanden. De zomer van 2023 is geen uitzondering. De Summer of Horrors komt knallend ten einde.

Deze zomer introduceerde Techland de Summer of Horrors – een lange reeks aan updates, events en nieuwe content voor Dying Light 2. De eerste grote update gaf pc-gamers makkelijkere toegang tot community maps, meer parkourmogelijkheden wanneer je moet vluchten en als kers op de taart een crossover met The Walking Dead. Dat was eind juli. Nu, begin september, komt de Summer of Horrors tot een einde met een grote update en een gloednieuw event – een crossover met Payday 2.

Vampiers!

Spooky Season staat voor de deur en zelfs Survivalhorror-spellen zullen er niet aan ontsnappen. De gruwelijke wereld van Dying Light 2 wordt nog iets gruwelijker. De clans van Vampire: The Masquerade komen als DLC- skins naar Villedor. De release datum van de DLC is nog niet bekend.

Community Maps nu ook voor console spelers

Eind vorig jaar zette Techland de ontwikkelingstools voor Dying Light 2 online. Sindsdien hebben spelers tal van originele maps online gezet. Dankzij een samenwerking met mod.io kunnen spelers de community maps eenvoudig downloaden zonder dat ze daar moeilijke plugins of applicaties voor moeten downloaden. Dit gemak was een voorrecht voor pc-spelers, Xbox- en PlayStation-spelers moesten nog even wachten. Met de nieuwe update is dat wachten voorbij en kunnen Xbox- en PlayStation-spelers nu net zo makkelijk bij het diverse assortiment aan community maps.

DL Points

Dying Light 2 zit vol met skin packs, nieuwe wapens en bundels. De update introduceert een nieuwe munteenheid – zogeheten “Dying Light Points” (of DL Points) die je in het spel makkelijk zelf kunt inwisselen voor bundels. Deze DL Points kun je in het spel kopen. Het is niet meer nodig om via Steam of de PlayStation Store de skins of wapens te kopen.

De in-game store gaat daarnaast de items en skins goedkoper aanbieden dan de externe platforms. Techland wil met verloop van tijd alle transacties in-game doen – en om de store in Dying Light 2 nog aantrekkelijker te maken krijgt iedere speler 500 DL Points zodra het nieuwe systeem beschikbaar is.

Payday Crossover

Begin deze zomer was het grote nieuws dat er een crossover van The Walking Dead naar Dying Light 2 kwam. The Summer of Horrors eindigt met vergelijkbaar groot nieuws. Dit keer niet met The Walking Dead, maar met Payday 2. De crossover met Payday omvat een nieuw evenement met een focus op heists en stealth, maar ook nieuwe skinbundels en nieuwe wapens.



De Summer of Horrors verdwijnt dus zeker niet stilletjes. Het Payday 2 event is vanaf vandaag te spelen, en loopt tot en met 21 september.