Wil je meteen vooraan meerijden en strijden om de wereldtitel? Dan is My Team misschien niet voor jou. Je kunt er dan beter voor kiezen om een normale carrière te starten met bijvoorbeeld Mercedes of Red Bull. Het ontwikkelen van je team kost veel tijd en zeker in de eerste paar races ben je vooral in het achterveld te vinden. Je auto ligt qua prestaties tussen die van de Williams en de Haas in en daarmee sta je in de pikorde dus als tiende team op de grid.

Weet jij in je eerste race direct punten te pakken of zelfs naar het podium te rijden, dan moet je de moeilijkheidsgraad zeker even omhoog gooien. Op deze manier haal je meer plezier uit My Team. De gamemodus is echt gemaakt met als doel om je van onderen naar boven op te werken. Daarnaast krijg je niet zo goed door wat voor een effect bepaalde upgrades aan je wagen nou hebben, doordat je toch wel sneller bent dan de rest. Om je op weg te helpen om de juiste instelling voor de AI te vinden, heeft Codemasters onderstaande video online gezet.