Pro-League, Here You Come!

De speluitleg bekijken? Ben je raar! Switch Sports is niet per se een spel met een handleiding. De meeste sporten spreken enorm voor zich. Swing de Joy-Con bij volleybal, maak een rolbeweging bij bowlen… hoe moeilijk kan het allemaal zijn? Klaarblijkelijk een stuk lastiger dan het lijkt. Alle spellen in Nintendo Switch Sports hebben een geheime laag. Zodra je die begrijpt, ben je al een behoorlijke stap onderweg naar de Pro League.

Heb je je ooit afgevraagd hoe het toch kan dat iedereen in bowlen altijd de perfecte score gooit, terwijl jij met twee spares al na ronde één af moet haken? Dat de tegenstander bij badminton altijd die perfecte smash doet als jij de shuttle net rottig raakt? Hoe iemand een bal perfect in het doel schiet met een prachtige curve?



In Nintendo Switch Sports geldt voor vrijwel ieder spel: niets is wat het lijkt. Het spel geeft je de basis, maar er is een verstopte laag bij alle spellen waardoor tegenstanders een voordeel tegen je kunnen hebben. Laat je niet verrassen en bekijk hier de geheimen van ieder spel. Zo win je in Switch Sports!

Volleybal – Tijd is geld, of in dit geval, punten

Volleybal is een kwestie van timing. Hoe beter je timet, hoe groter de kans dat je de bal meer kracht bijzet. In iedere fase van volleybal laat het spel je dan ook graag weten of je te vroeg of te laat was. Als je te vroeg de bal raakt, sla je een slappe bal die je tegenstander makkelijk kan opvangen. Ben je te laat, dan gebeurt hetzelfde – of valt de bal simpelweg op de grond. Hoe beter je timet, hoe moeilijker je het je tegenstanders maakt.

Wist je dat je de bal richting kunt geven? Door de Joy-Con naar links of rechts te slaan kun je de bal net daar laten komen waar de tegenstander niet staat. Dat maakt het een stuk lastiger voor ze om de bal op te vangen! Misschien heb je soms wel eens je online medespeler “Quick!” naar je zien roepen terwijl hij of zij in smash-positie beweegt. Dit zorgt voor een snelle aanval die moeilijker te blokkeren is voor de tegenstander. Om dit uit te voeren moet je springen voordat je teamlid de bal voorgeeft. Combineer dit met de vorige tip om het je tegenstanders een stuk lastiger te maken! Als je moet verdedigen, kun je van links naar rechts lopen over het veld om je alvast juist te positioneren. Dit maakt het makkelijker om de bal te blokkeren of op te vangen, maar pas op voor venijnige smashes van spelers die de voornoemde twee tips volgen! Soms komt de bal waar je niet bent. Door te schudden kun je met alle macht naar de bal duiken om te voorkomen dat hij op de grond valt. Je zult even blijven liggen, maar alles om die bal van de grond af te houden, toch?

Badminton – Val niet!

Net als volleybal is bij badminton de timing essentieel. In tegenstelling tot volleybal gaat badminton een stukje sneller. Je kunt in ellenlange heen-en-weers terechtkomen waarin zowel jij als je tegenstander niets van opgeven willen horen. Blijf je tegenstanders onder druk zetten en wees hen te slim af met de volgende tips.

Heb je wel eens dat je in badminton valt en je tegenstander toeslaat terwijl jij weerloos op de grond ligt? Ik in elk geval wel. Dat komt doordat ik, en misschien jij ook, je slag slecht timede. Wacht tot de shuttle in bereik is tot je hem probeert terug te slaan – zo voorkom je dat je je tegenstander de perfecte opening gunt. Vaak krijg je dan ook gelijk zo’n harde roze slag jouw kant op. Dit is het gevolg van een smash op een slecht getimede (paarse) slag. Je kunt dit doen door bovenhands te slaan als de shuttle ongeveer direct boven je is. Je kunt ook niet-paarse slagen smashen, maar dan zijn het gewone smashes. Nog altijd lastig om terug te slaan, maar niet half zo erg als zo’n roze. Badminton is een snel spel waarin je split-second-beslissingen moet maken om je tegenstander te slim af te zijn. Het kan een waardevolle tactiek zijn om je tegenstander uit een flow te halen. Dus als je constant harde, verre slagen slaat, varieer eens met een drop-shot! Houd de Joy-Con direct voor je hoofd, houd ZR ingedrukt en sla hem een klein beetje naar beneden. Die zullen ze niet zien aankomen! Soms krijg je geen kans om zelf druk te zetten. Je tegenstander heeft je in het nauw gedreven met constante krachtige smashes. Je kunt weinig anders doen dan halfbakken de shuttle terugslaan en op het beste hopen. Maar je kunt deze serie breken! Door een drop-shot te slaan kan je tegenstander je slag niet opvolgen met een smash. Zo kun jij de match weer naar je hand zetten!

Bowlen – Alleen perfectie volstaat

Bowlen is een ware klassieker als het op de Wii Sports-serie aankomt. Toch was ik onplezierig verrast toen ik erachter kwam dat mijn jaren ervaring in Wii Sports en Wii Sports Resort mij echt niet verder hielpen in Switch Sports. Al snel werd duidelijk dat alleen perfectie volstond. Maar hoe doe je dat? Hoe gooien die mensen alleen maar strikes?

Ga altijd voor strikes, en probeer de boel eventueel te redden met een spare. Het puntensysteem in bowlen zorgt ervoor dat je extra punten krijgt met strikes of spares. Daarom zou het best kunnen dat je gelijk al uit het spel ligt als je de eerste afvalronde alleen maar negen kegels omgooit. Om strikes te gooien moet je een klein beetje naast het midden richten en zo hard gooien als je kunt. Om je kans op een strike te verhogen, kun je ook nog besluiten om een klein curve-effect mee te geven Ik hoor je vragen: hoe curve ik mijn bal? Als je de Joy-Con naar links of rechts draait tijdens je worp, krijgt de bal een curve mee. Hoe agressiever je draait, hoe groter de curve. Soms wil een strike niet lukken. Je twee kegels die nog overeind staan bevinden zich aan weerszijden van de baan – je hebt dus een split. En met “soms” bedoel ik nagenoeg constant. Ook dit valt nog op te lossen. Probeer een van de kegels met een dusdanige hoek te raken dat hij tegen de andere kegel aanvliegt. Door hem bijvoorbeeld net van links aan te tikken vliegt de kegel niet naar achteren, maar naar rechts. Split gefikst, spare in the pocket!

Voetbal – Teamwork makes the dream work

Net als bij volleybal ben je afhankelijk van je teamleden om een potje voetbal tot een goed eind te brengen. Door goed samen te werken hebben je tegenstanders geen schijn van kans – maar ja, dat is dan ook het grootste obstakel. Door je goed te positioneren en gebruik te maken van je medespelers win je in voetbal!

Als je ooit Rocket League of Lucioball in Overwatch hebt gespeeld, weet je de ultieme zwakte van 3 vs. 3- of 4 vs. 4-wedstrijden: er is geen keeper. Iedereen staat in de aanval en op het moment dat de bal een keer achter je belandt heb je geen plan. Je hebt altijd iemand nodig die een bal van de lijn kan halen. Voetbal speel je met twee Joy-Cons, een voor elk been. Dat betekent dat je met twee benen kunt spelen en met twee benen de bal kunt trappen. Pas op met welk been je schiet. De bal kan zomaar een hele andere kant op schieten als je met links de bal van de zijkant raakt terwijl je hem met rechts wilde raken. Teamwork! Teamwork is onmisbaar in voetbal. Je kunt naar je medespelers passen. Je zult vast wel medespelers hebben gehad die duidelijk hebben gemaakt dat ze de bal willen. Door op ZR te drukken en de Joy-Con te slaan zodra je bij een bal bent, gaat de bal automatisch de kant van je medespeler op. Deze mate van automatische richting komt zelden voor binnen deze sport, dus maak er gebruik van! Ook voetbal heeft fancy moves waar je gebruik van kunt maken. Als je de Joy-Con draait nadat je schiet geef je de bal een curve mee, net als bij het bowlen. Hierdoor kun je niet alleen waarschijnlijker scoren, maar ook mooier! En laten we eerlijk zijn, een doelpunt mag ook best mooi zijn.

Chambara – Stay Cool, Calm and Collected

Het slechtste wat je kunt doen bij Chambara is er als een maniak op los slaan en hopen dat je wint. Door te anticiperen op de acties van je tegenstander, defensief te spelen en gebruik te maken van openingen kun je eenvoudig de winst pakken. Voor de Star Wars-fans onder ons: Soresu is het devies om al je vijanden te verslaan in Chambara. Maar ook hier zijn er een aantal pro-tips die je kunt toepassen.

Als je constant horizontaal blokt, gaan je tegenstanders doorhebben dat ze horizontaal aan kunnen vallen. Hetzelfde geldt voor verticaal. Je vijand kan je op het verkeerde been zetten door te doen alsof er een verticale aanval komt, en dan horizontaal toe te slaan. Pas je blok constant aan om je vijand te laten zien dat er geen ruimte is en een misser af te straffen. Je kunt er ook voor kiezen om te doen alsof je je verdediging loslaat. Je tegenstander zal zien dat je je niet verdedigt en zal van deze opening gebruik willen maken. Het moment dat je tegenstander een slagbeweging maakt, breng je je verdediging snel terug om al die gretigheid genadeloos af te straffen. De meeste mensen blokkeren wel horizontaal of verticaal, maar niet diagonaal. Met name onderhandse slagen (dus van linksonder naar rechtsboven, of van rechtsonder naar linksboven) zijn in het heetst van de strijd lastig om af te weren. Maak hier gebruik van! Naast traditionele horizontale, verticale en diagonale slagen kun je met je zwaard ook stoten. Dit duwt een tegenstander verder terug. Het nadeel is dat vrijwel iedere pose deze aanval blokkeert, dus doe dit alleen als de tegenstander zich helemaal niet verdedigt. Wanneer je net een aanval van diegene hebt geblokkeerd, bijvoorbeeld!

Tennis – Ontregel de vijand

De klassieker! Tennis is terug, maar wederom in een nieuw jasje. Hoewel je om een of andere reden online je eigen dubbel bent (tenzij je samen online gaat), zijn er genoeg tactieken te vinden die jou in je zoektocht naar de top van dienst zullen zijn. Zo win je in tennis!

Wist je dat je harder kunt serveren? Door te slaan wanneer de bal op zijn hoogste punt is, doe je een Rocket Serve. Deze bal gaat een stuk harder en is een stuk moeilijker voor de tegenstanders! Hoe verder je tegenstander over het veld moet rennen om een bal te pakken, hoe lastiger de volgende bal voor hen wordt. Dus: stuur je tegenstander steeds het hele veld over! Net als bij badminton is de druk opvoeren het halve werk. Online zul je vaker je achterste speler gebruiken dan je voorste. Toch kun je de voorste goed gebruiken om de flow te onderbreken. Opeens een korte bal spelen, of de bal eerder terugspelen dan je tegenstander verwacht had, is dé manier om je tegenstander eens flink te ontregelen en het punt te pakken. Als je de Joy-Con voor je gezicht houdt en hem een klein beetje naar beneden slaat, kun je lobjes spelen. Dit zijn venijnige balletjes die de volle aandacht van je tegenstander vragen. Wie weet ben je ze te slim af, of ontregel je ze dusdanig dat je een punt kunt pakken!

Dat waren ze; aan de hand van deze tips win jij in Switch Sports! Welke sporten gaan jou het best af in het spel? Laat het ons weten in de comments!