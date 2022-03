De meest complexe evoluties eenvoudig uitgelegd

In Pokémon Legends: Arceus maken we niet alleen kennis met de Hisui-regio, maar ook met diens flora en fauna. Er zijn weinig nieuwe Pokémon, maar het barst er wel van de nieuwe regionale versies en evoluties. Bijna al deze evoluties hebben wel een procesje achter zich om ze te verkrijgen. Wij leggen je uit hoe je alle evoluties in de Hisui regio verkrijgt!

In Pokémon Legends: Arceus zijn er zes nieuwe evoluties beschikbaar. Oorspronkelijk evolueren de meeste Pokémon door ze omhoog te levelen, te ruilen, of ze een evolutiesteen te geven. De Pokémon in Hisui doen wat dat betreft moeilijk: je gaat geen Wyrdeer krijgen zonder een specifieke set stappen te volgen. Het spel legt je ook niet precies uit hoe je de Pokémon dan wel moet evolueren. Geen nood: wij helpen je verder om je favoriete evoluties uit Hisui te behalen en je Pokédex af te maken!

Wyrdeer

Wyrdeer is de regionale evolutie van Stantler, die je kunt vangen in Deertrack Heights in Obsidian Fieldlands. Zodra je een Stantler hebt gevangen kun je het proces beginnen om een Wyrdeer te krijgen. Hiervoor moet je Stantler:

Minstens level 31 zijn;

De aanval ‘Psyshield Bash’ kennen en beheersen (waardoor je de aanval in sterke en snelle stijl kunt uitvoeren)

Twintig maal ‘Psyshield Bash’ in snelle stijl uitvoeren

Je Stantler kan nu een Wyrdeer worden – gefeliciteerd! Één gedaan, vijf te gaan!

Kleavor

Kleavor is de agressieve regionale variant van Scyther. Deze Pokémon kost wat werk om te vinden, maar doorgaans zijn ze beschikbaar rondom Grandtree Arena in de Obsidian Fiedlands. Om Scyther naar Kleavor te evolueren, heb je een Black Augurite nodig. Pas op dat je geen Metal Coat geeft – dan wordt je Scyther een Scizor!

Deze methode leidt tot een vrij logische vervolgvraag: waar kan je Black Augurite vinden? De makkelijkste manier is wilde Gravelers verslaan – die hebben 5% kans om het bij zich te hebben. Met missie 68, “Nosepass Guide the Way,” kun je ook een Black Augurite verdienen.

Ursaluna

Ursuluna is de lastigste evolutie op deze lijst. Deze regionale evolutie van Ursaring heeft een extreem zeldzaam item nodig om te evolueren, waarbij je timing moet precies zijn. Maar zover zijn we nog niet. Om een Ursaring te krijgen, kun je direct een alfa-variant vangen in Ursa’s Ring en Gapejaw Bog in Crimson Mirelands. Je kunt ook eerst een Teddiursa vangen, die in de hele Crimson Mirelands veel voorkomen. Op level dertig evolueert Teddiursa naar Ursaring.

Het item dat je nodig hebt om Ursuluna te krijgen is een Peat Block. Dit zeldzame item kun je vinden door met Ursaluna te graven of door missie 77, “Gone Astray in the Icelands”, af te maken, en dit item als beloning krijgt. Ursuluna kan echter alleen evolueren met een Peat Block tijdens een volle maan in Crimson Mirelands. Slaap een aantal nachten tot de maan vol is en geef je Ursaring het blok.

Basculegion

Basculin’s evolutie naar Basculegion is veruit de uniekste, maar het is gelukkig niet de moeilijkste. Uiteraard heb je er een Hisuian Basculin voor nodig, die je in Lake Acuity in de Alabaster Icelands kunt vinden. Vervolgens moet je Basculin driehonderd schade aan recoil damage opdoen, zonder daarbij flauw te vallen (aangezien Pokémon vreemd genoeg nooit sterven tijdens gevechten).

De manier om schade bij jezelf te veroorzaken is aan de hand van de aanval ‘Wave Crash.’ Deze move veroorzaakt 33% recoil schade. Let wel op of je een mannetje of een vrouwtje hebt. Voor een mannelijke Basculin moet je de aanval in sterke stijl doen, voor een vrouwelijke in snelle stijl.

Sneasler

Ach Sneasler, mijn favoriete nieuwe Pokémon die iedereen schijnt te haten. Hoe je deze prachtige lange makker krijgt is vrij simpel. Uiteraard heb je er een Hisuian Sneasel voor nodig, die je in Coronet Highlands en Alabaster Icelands gemakkelijk kunt vinden. Om de Sneasel te evolueren naar een Sneasler heb je een Razor Claw nodig, die je overdag moet geven. Je kunt Razor Claws heel soms vinden in space-time distortions door versies van Sneasel, Weavile en Sneasler te verslaan, maar de eenvoudigste manier is om Merit Points te besteden en er een te kopen in Jubilife Village.

Overqwil

Misschien heb je deze Pokémon langs zien komen op je weg om Manaphy te vangen in de beruchte ‘The Sea’s Legend’-missie. Overqwil is de regionale evolutie van Hisuian Qwilfish, die je eenvoudig kunt vinden als je rondzwemt in Cobalt Coastlands.

Nadat je een Hisuian Qwilfish te pakken hebt, moet je de aanval ‘Barb Barrage’ twintig keer in sterke stijl gebruiken. Zodra je dit gedaan hebt, kun je je Qwilfish evolueren naar een Overqwil.

Dit waren ze, de verschillende evoluties in Pokémon Legends: Arceus en hoe je ze allemaal verkrijgt! Heb jij ze allemaal weten te evolueren? Ging het je eenvoudig af, of leverden sommige – kuch Ursuluna kuch – je problemen op? Laat het weten!