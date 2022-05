De ideale setups, of je nu met twee of meer bent!

Hearts of Iron IV barst van de beschikbare landen en speelstijlen. Op dit moment zijn er 82 speelbare landen die allemaal hun eigen strategie voor de jaren ‘30 en ‘40 kunnen kiezen. Hearts of Iron hoef je echter zeker niet in je eentje te spelen. Er zijn tal van opties beschikbaar voor een lekker potje multiplayer. Welke landen vormen de beste combinaties? Wij zochten het voor je uit!

De keuze is in ieder geval reuze. Als je met twee personen speelt zijn er 3321 combinaties mogelijk. In de praktijk werkt het allemaal niet zo makkelijk. Niet elke combinatie is even leuk om te spelen (ahem, Nepal en Paraguay), sommige zitten elkaar in de weg als je wilt samenwerken (China en Communistisch China) en in andere combinaties heeft een van de spelers misschien simpelweg geen zin. Met deze tips kun je de urenlange overlegsessies tijdens de setup vermijden en kun je eindelijk HOI4 gaan spelen in plaats van naar het menu staren.

Voor met z’n tweeën

Entente Cordiale: Frankrijk en Verenigd Koninkrijk

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn in 1936 de ultieme frenemies. Ondanks de rivaliteit tussen de twee landen, staan ze samen tegen alles wat eng en gevaarlijk is in de wereld.

Deze campagne kan zowel heel kort als heel lang zijn, afhankelijk van je speelstijl. Je kunt ervoor kiezen om het nooit tot de val van Frankrijk te laten komen. In dat geval legt het Verenigd Koninkrijk vanaf moment één zich volledig toe op het verdedigen van Frankrijk en Tsjechoslowakije. Je kunt ook historisch spelen en Duitsland zijn gang laten gaan in Europa. Als Engeland kun je de Duitsers op afstand houden, terwijl je als Frankrijk vanuit je koloniën het thuisland kunt bevrijden. Met het beste van beide landen is de democratie nog niet verloren!

De supermachten: De VS en de Sovjet-Unie

Er is een reden dat de Koude Oorlog met name een conflict was tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Beide landen kwamen namelijk als giganten uit de Tweede Wereldoorlog. Ze doen er even over om op gang te komen in Hearts of Iron IV, maar zodra ze wakker zijn, oh boy.

Er zijn een hoop dingen die goed voelen in HOI4. Een land eindelijk in jouw faction krijgen. Een succesvolle staatsgreep plegen. Een cypher breken of een vloot zinken. Weinig voelt echter beter dan een verliezende oorlog oppakken, op z’n kop draaien en winnen. De Amerikanen en de Sovjets zijn de ideale kandidaten om dit te doen.

Met de Amerikaanse vloot en economie kun je de Duitsers, Italianen en Japanners belangrijke grondstoffen ontzeggen. Met bombardementen kun je hun industrie schade toebrengen en hun aanvallen verzwakken. Als Sovjet-Unie krijg je te maken met de volle kracht van de Duitse Wehrmacht, die alles op alles zal zetten om je linie te breken. Je moet je volle gewicht in de strijd gooien om te winnen. Gezamenlijk kunnen de Amerikanen en de Sovjets het tij keren. Voor spelers die graag vele en grote fronten beheren is dit dé game!

Cordon Sanitaire: Polen en Roemenië

Spelen als de grootmachten is natuurlijk leuk, maar een goede uitdaging op zijn tijd is zeker voor de wat meer ervaren HOI IV-spelers ook heel tof. Als Polen en Roemenië kun je die uitdaging zeker verwachten. Ingeklemd tussen twee Europese grootmachten, is dit een potje waar je constant op je hoede moet blijven. De aanval kan immers van twee kanten komen.

Tenminste, als je ervoor kiest om je eigen pad te trekken. Je kunt natuurlijk ook een kant kiezen. Kies je om samen met Duitsland de Sovjet-Unie op de knieën te krijgen of samen met de Sovjet-Unie Berlijn binnen te rijden? Wat je ook kiest: Polen en Roemenië zijn twee uitdagende landen met een gegarandeerd leuk potje in het hart van Europa.

Voor met z’n drieën

De asmogendheden+: Duitsland, Italië, Japan

Een voor de hand liggende combo, maar dat maakt het er niet minder om! Duitsland en Italië zorgen al voor een goede combinatie, zoals we uitlegden in onze tweepersoons aanbevelingen. Japan is eigenlijk een natuurlijke toevoeging aan dit dynamische duo. Het land heeft internationaal dezelfde vijanden: naast China zitten met name de Europese koloniale machten (Nederland, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten) in de weg.

Japan heeft al vroeg een intensieve game. Terwijl Duitsland en Italië nog opbouwen, is Japan volop druk met China. Italië en Duitsland kunnen zich bezighouden met Spanje in de tussentijd, dus veel verveling is er in ieder geval niet bij. Zodra het gevecht zich uitbreidt over de hele wereld, kunnen de drie landen strategisch samenwerken om de geallieerden overal bezig te houden, de grondstoffen van de wereld te verdelen en op wereldwijd niveau samen te werken.

Eerste Wereldoorlog deel 2: Duitsland, Hongarije, Turkije

Monarchieën zijn populair in Hearts of Iron IV en groot gelijk ook. Monarchieën hebben ergens toch die flair en dat pompeuze waar blijkbaar heel veel spelers goed op gaan. Historisch gezien hebben monarchieën een flinke klap gehad na de Eerste Wereldoorlog. Ze verdwenen in grote delen van Europa en werden vervangen door dictaturen. Die zijn een stuk minder sierlijk, dus tijd om de monarchie terug te brengen!

Duitsland, Hongarije en Turkije zijn de beste kandidaten om dat te doen. Alle drie deze landen kunnen hun monarchie herstellen en daarbij flink wat land veroveren, zonder elkaar in de weg te zitten. Herstel de grenzen van het Duitse Keizerrijk als Duitsland, herenig Centraal Europa onder de Habsburgers of laat het Ottomaanse Rijk herreizen. Monarchy’s Back in Fashion!

Little Entente: Tsjechoslowakije, Roemenië, Joegoslavië

Er zijn veel bedreigingen in de jaren ‘30. Duitsland, Italië en de Sovjet-Unie zijn uit op bloed. Het is geen goed moment om een klein land te zijn in Oost-Europa. Op Frankrijk en Engeland kun je niet rekenen. Daarom zullen jullie je heil bij elkaar moeten zoeken.

Tsjechoslowakije, Roemenië en Joegoslavië hebben veel om voor te vechten in de jaren ‘30. De Duitsers, Italianen en Hongaren hebben landhonger, wat ten koste gaat van deze landen. Zin in een spannende campagne waarin je je vanaf 1938 met weer en wind moet verzetten tegen de machtige Duitse oorlogsmachine? De inzet is hoog en als je succesvol bent, is je beloning nog hoger.

Baltic Alliance: Litouwen, Letland, Estland

Over dreigingen gesproken: De Baltische staten zijn in een uitdagende positie in 1936, met name door hun agressieve buurman: de Sovjet-Unie. In het Molotov-Ribbentroppact is jullie lot al bezegeld. Maar accepteren jullie het, of vechten jullie tot de laatste man om jullie eigen lot te bepalen? Vechten jullie samen, of besluiten jullie voor eigen gewin te gaan en elkaar te verraden? Het is aan jullie om de juiste keuze te maken. Om de Hearts of Iron DLC te citeren: it’s Death or Dishonor.

Voor met z’n vieren

Klein maar fijn: Bulgarije, Nederland, Portugal, Polen

Eindelijk een wat minder voor de hand liggende combinatie. Deze vier landen beginnen klein, maar hebben de mogelijkheid om heel snel wereldspelers van formaat te worden. Omdat al deze landen klein beginnen, is geen van jullie bezig met ellenlang onderhoud in elke hoek van de wereld. Nederland kan een Unie van Europese landen leiden die zich tegen Duitse en Italiaanse invloed kunnen verzetten. Polen kan zowel Duitsland en de Sovjet-Unie te slim af zijn door een enorm machtsblok te bouwen met de Baltische staten en Roemenië.

Bulgarije heeft misschien wel de beste focus tree van het spel. Als het Pruisen van de Balkan kan Bulgarije enorm snel uitbreiden om zuidoost Europa te onderwerpen en uit Duitse en Italiaanse handen te houden. Portugal kan verenigen met Brazilië en in het eindspel landen als de Verenigde Staten, Duitsland en de Sovjet-Unie het hoofd bieden. Wie zegt dat Europa alleen maar is weggelegd voor de al bestaande grootmachten?

De wereldrevolutie: Sovjet-Unie, Communistisch China, Frankrijk, Mexico

Fascisme? Kapitalisme? Monarchie? Nu-uh, kameraad! Het spook van het communisme zweeft in deze campagne niet alleen door Europa, maar over de hele wereld. De Sovjet-Unie is de duidelijke leider in deze groep, maar Communistisch China kan snel een sterke medespeler worden door Japan en China te verslaan. Frankrijk en Mexico hebben beide uitgebreide communistische paden te bewandelen waardoor zij waardevolle bondgenoten van de Sovjet-Unie kunnen worden. Vanuit deze vier hoeken van de wereld kunnen jullie het proletariaat bevrijden.

Axis Vs. Allies: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië

Hearts of Iron IV blijft natuurlijk het spel waarin je het grootste conflict uit de wereldgeschiedenis kunt naspelen. Naast alle exocitische combinaties is een klassieker ook wel eens op zijn plaats. De beginnende geallieerden tegen de beginnende asmogendheden zullen beide proberen om het conflict in hun voordeel te beslechten.

Welke tactiek passen jullie toe om het jullie tegenstanders zo lastig mogelijk te maken? Moeten jullie een lange oorlog van herovering voeren als Frankrijk valt? Of kunnen de geallieerden de val van Europa voorkomen? Kunnen de asmogendheden hun snelle verovering vasthouden? Deze opzet zal zeker zorgen voor een spannend potje.

Voor met z’n vijven

Middellandse Zee Battle Royale: Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Turkije

Deze optie was een paar jaar geleden niet echt levensvatbaar geweest. Gelukkig hebben een paar DLC’s daar verandering in gebracht. Portugal, Spanje, Italië, Griekenland en Turkije hebben allemaal de middelen om het Middellandse Zeegebied onder hun bewind te brengen, maar wie komt er als winnaar uit de bus? Met heerschappij over Mare Nostrum als inzet kan vrijwel iedereen bovenaan uitkomen. Als je een zesde speler hebt, zou je hier zelfs nog Frankrijk aan toe kunnen voegen.

De grote vijf: Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Frankrijk, Sovjet-Unie, China

Oké, dit is eigenlijk de geallieerden++, maar dan hoeft niet per se iedereen in dezelfde faction. Meestal zijn alleen de Amerikanen, de Britten en de Fransen een team: de Sovjet-Unie en China mogen met hen (en elkaar) gaan ruziën over wie wat krijgt van de verslagen asmogendheden. Kunnen de grootmachten samen het fascisme voor eens en altijd uitroeien? Met deze setup kun je een goede poging wagen.

Wereldheerschappij maar dan anders: Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Sovjet-Unie, Manchukuo, Spanje

Geallieerden? Asmogendheden? Komintern? Standaardopties zijn best leuk, maar het is nog veel leuker om een ragtag groep landen die niks met elkaar gemeen hebben samen te laten vechten tegen alle andere. Deze wanboel bestaat in dit scenario uit een Monarchistisch Verenigd Koninkrijk, het Duitse Keizerrijk, het Russische Tsaardom, Manchukuo (dat later Qing China kan worden) en het nieuwe Spaanse Rijk. Wil je Amerika opnieuw koloniseren? Doe je ding! Europa verdelen tussen Rusland, Spanje, Engeland en Duitsland? Sure! En hey, China als monarchie is toch het leukst?

HOI4 in MMO-modus

Stel, je hebt een achterlijk goede internetverbinding en zoveel HOI4 vrienden dat alle voornoemde opties niks zijn. Dan hebben wij iets voor je: MMO HOI4! Met deze setup kunnen jullie samen de wereld naar jullie hand zetten.

De asmogendheden++: Duitsland, Italië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Japan, Manchukuo, Thailand

Duitsland en Italië. Japan doen we er ook bij, maar daar hoeven we niet te stoppen. De asmogendheden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog waren een stuk groter. Sommige van deze landen kun je niet vanuit het begin spelen, zoals Slowakije en Kroatië. De landen die je wel kunt spelen staan hierboven. Gezamenlijk kunnen jullie een strategie bepalen om de wereld te veroveren en zowel de geallieerden als de Komintern te slim af te zijn.

De wereldrevolutie++: De Sovjet-Unie, Litouwen, Communistisch China, Mexico, Frankrijk, Spanje, Zuid-Afrika

Proletariërs aller landen, verenigt u! En alle landen moeten wel goed komen in deze setup. Als uitbreiding op De Wereldrevolutie kunnen jullie gezamenlijk het communisme over de hele wereld verspreiden. Spanje, Zuid-Afrika en Litouwen hebben interessante wegen te bewandelen om samen met Frankrijk, de Sovjet-Unie, Mexico en Communistisch China de toekomst rood te kleuren.

De geallieerden++: Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Sovjet-Unie, China, Australië, Canada, British Raj, Nederland, Polen

Ah, team good guys, maar dan groter. Hoe gevaarlijk de wereld in 1936 dan ook mag zijn en hoe duister de schaduw van de Asmogendheden dan ook wordt, samen kunnen jullie alles aan. Het lot van de wereld ligt op jullie schouders. Als je ooit een campagne zoekt waarbij je je eigen team zonder twijfel de protagonist wil noemen, is dit je combinatie.

Axis vs. Allies++: Duitsland, Italië, Japan, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Manchukuo, Finland, Thailand, Groot-Brittannië, Frankrijk, Sovjet-Unie, Verenigde Staten, China, Polen, Nederland, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Tsjecho-Slowakije

De Tweede Wereldoorlog wordt vaak gezien als het grootste conflict uit de wereldgeschiedenis. Nooit werd er in één conflic, door zoveel verschillende landen op zoveel verschillende plekken gevochten. De enormiteit van deze verschrikkelijke oorlog is misschien nooit helemaal te begrijpen maar mocht je nou echt een ontzettend grote vriendengroep hebben kun je altijd een poging wagen in Hearts of Iron IV. De ene helft van de groep speelt als de asmogendheden en de andere helft als de geallieerden. In één grote brawl kunnen jullie erachter komen wie nu echt de beste HOI IV-spelers zijn!

Bij deze: een enorme reeks aan opties om lange wachttijden in het laadscherm te voorkomen. Heb je één van deze ideeën geprobeerd, of hebben we nog ideale partnerschappen of rivaliteiten gemist? Laat het ons weten!