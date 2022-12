Zo krijg je je boerderij op de rit!

Het kan in Stardew Valley lastig zijn om je boerderij financieel op de rit te krijgen. Zelfs nadat je alle boomstammen hebt opgeruimd en je pastinaak in bloei staat lijkt een zescijferig vermogen nog ver weg. Hoe kan je écht snel groeien in Stardew Valley? In deze spoedcursus leer ik jou hoe jij, net als ik, binnen een maand met gemak 10.000 gouden munten kan verdienen en je boerderij kan omtoveren tot een ware cash cow !

Sorry, ik kon de crypto- en aandelen-scampraat niet laten. Maar alle gekheid op een stokje: in het begin van Stardew Valley is er een goede kans dat je tegen een gebrek aan geld aanloopt. Een beetje kippenhok kost je zo 4.000 goud, een stal 6.000 en een keuken zelfs 10.000 goud! En dan moet je ondertussen ook nog gewassen laten groeien, boerderijdieren kopen, sprinklers aanschaffen wanneer de boerderij te groot wordt om zelf te managen… geld blijkt zelfs in de ideale wereld van Stardew Valley onmisbaar.

Gelukkig zijn er een hoop trucjes die je kunt gebruiken om je financiële situatie te verbeteren. Van de juiste gewassen tot slimme exploits met het weer: niks is te gek om geld binnen te harken. Maar natuurlijk is er meer in het boerderijleven dan financiën. Hier zijn tien tips die je kunt gebruiken om je boerderij op de juiste rit te zetten!

1. Vergeet de boerderij

Hè, wat? Hoezo vergeet de boerderij, dit spel gaat toch om het boerenleven? Mjah, opzich wel, maar de boerderij is niet je enige manier om producten te verzamelen en te verkopen. Gewassen zijn duur. Je moet zaadjes kopen, constant water geven en oogsten. Dat kost tijd. Maar wat als er gewassen waren die gewoon voor het oprapen lagen, die je in mum van tijd tegen stevige bedragen kan verkopen en dus zonder moeite winst kan maken?

Wilde gewassen zijn altijd goed voor flink wat goud!

Er is een reden dat de meeste Stardew Valley-speedrunners een forest farm beginnen om hun record te verbreken: het spawnt wilde gewassen. Alhoewel de wilde gewassen op de forest farm beter zijn dan die erbuiten, is ook het reguliere wild behoorlijk goed. Tijdens de lente kan je overal wilde mierikswortel, narcissen en prei vinden. Die leveren al 50, 30 en 60 goud per stuk op. Zo gaat het hard met het geld!

2. De graanvelden

Monocultuur. Saai, maar behoorlijk efficiënt. Graanvelden zijn ontzettend low-maintenance en ze leveren behoorlijk veel op. Graan groeit gedurende twee seizoenen – zomer en herfst. Je kunt aan het begin van de zomer je boerderij vrijwel volledig vol planten met graan. Het heeft maar vier dagen nodig om te volgroeien. In principe moet je iedere dag water geven om je gewas verder te laten groeien. Als je je gewas geen water geeft groeit het niet verder, maar het sterft ook niet af.

En graan is niet eens duur!

Dit laatste is belangrijk. Als het regent, telt het als een dag waarop je gewassen water hebben gekregen. Het hoeft dus maar vier keer te regenen voordat graan groeit. Aangezien je twee seizoenen hebt om dit te realiseren, kan je een veld vol met gegroeid graan krijgen zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Oogsten en verkopen maar!

3. Aardbeien, meloenen, pompoenen

Deze tip is eigenlijk heel simpel: focus je op gewassen die veel geld opleveren. De gewassen met de hoogste winstmarges zijn de gewassen die je wilt – zeker als je portemonnee klein is. Dus welke zaadjes moet je inslaan?

Lange halen, gauw thuis. Zo werkt het ook in Stardew Valley.

Pompoen is één van de meest lucratieve gewassen in Stardew Valley. Het is makkelijk te krijgen en levert wel 320 goud per stuk op – minstens! Het duurt wel dertien dagen om te laten groeien, dus begin er snel mee!

is één van de meest lucratieve gewassen in Stardew Valley. Het is makkelijk te krijgen en levert wel 320 goud per stuk op – minstens! Het duurt wel dertien dagen om te laten groeien, dus begin er snel mee! Meloen is een fantastisch zomergewas met een stevige winstmarge. Binnen twaalf dagen heb je een gewas dat je voor minstens 250 goud per stuk kan verkopen. Dat tikt lekker aan!

is een fantastisch zomergewas met een stevige winstmarge. Binnen twaalf dagen heb je een gewas dat je voor minstens 250 goud per stuk kan verkopen. Dat tikt lekker aan! Aardbeien zijn ook een zomergewas, maar met een hele specifieke extra kracht: als je zaadjes plant, blijft de plant nieuwe aardbeien produceren na de oogst. Je kunt dus een hele hoop aardbeien uit een enkele plant halen! Hoe eerder in de zomer je ze plant, hoe beter. De aardbeien verkoop je voor minstens 120 goud per stuk.

4. De viervoeter favoriet: het varken

Er zijn een hoop dieren die je kunt aanschaffen in Stardew Valley, maar varkens worden over het algemeen gezien als de beste koop. Ze zijn een fikse investering, 16.000 gold, maar het is de moeite waard. Varkens kunnen namelijk truffels vinden.

Je kunt varkens bij Marnie kopen. Als ze achter de toonbank staat, tenminste.

Truffels zijn een van de meest winstgevende producten in het spel. Ze leveren minstens 625 gold per stuk op. Als je er truffelolie van weet te maken, kan je er zelfs minstens 1065 gold mee verdienen! Zo verdien je die investering snel terug.

5. De overzijde van het strand

Als je begint met Stardew Valley ligt Pelican Town er charmant, maar wel wat vervallen bij. Zo is het strand daadwerkelijk maar een half strand – de andere helft is onbereikbaar vanwege een ingestorte brug. Maar, met slechts 300 hout kan je die repareren.

300 hout is echt een koopje!

En dat is de moeite waard! Aan de rechterkant van het strand spawnen constant koraal en zeeëgels, die je toch weer minstens 80 en 160 gold opleveren. Zonde om te laten liggen, zou ik zeggen!

6. Sprinklers! Sprinklers! Sprinklers!

Voordat je begint met Stardew Valley krijg je altijd de keuze waar je je boerderij wilt beginnen. Je hebt de standaard variant, maar ook één met extra veel rivieren, bos of monsters. Je kunt er ook voor kiezen om je boerderij op het strand te beginnen, maar dat is een enorme afrader. Op het strand kun je namelijk geen sprinklers plaatsen en laten die nou net vrijwel essentieel zijn om je boerderij winstgevend te maken.

Sprinklers zijn best prijzig. Als je te weinig materiaal hebt, kun je altijd bijkopen bij Clint.

Als je Farming level 2 bereikt, kun je met slechts één stuk koper en één ijzer sprinklers maken. Deze geven automatisch water aan de vier aangrenzende planten. Sterker nog, als je betere sprinklers bouwt, krijgen de acht en daarna zelfs 24 omliggende planten water. Als je boerderij groot begint te worden, ga je in je eentje nauwelijks al die gewassen water kunnen geven. Sprinklers zijn vanaf dat punt een groot goed!

7. Een goede voorbereiding…

Oké, deze tip geldt eigenlijk voor vrijwel elk spel. Maar zeker bij Stardew Valley is het handig om vooraf te bedenken wat je die dag gaat doen. Ga je bijvoorbeeld oogsten? Kijk dan of je een gerecht kan eten dat je oogstkunsten verbetert, zoals de Farmer’s Lunch. Ga je de mijnen in? Kijk dan of je een gerecht kan eten dat je mijnkunsten kan verbeteren.

Check het weer elke dag!

Je kunt het weerbericht gebruiken om vooraf een plan te trekken. Als het morgen gaat regenen, kun je morgen goed een dagje vissen of de mijnen ingaan. De gewassen hebben immers geen water nodig. Wees ook constant bezig met de seizoenen en of je nog tijd hebt om een gewas te laten groeien. Alle gewassen die bijvoorbeeld alleen in de zomer groeien, sterven op dag één van de herfst uit.

8. Een koperen gieter

Er zijn een hoop gereedschappen die je kunt upgraden in Stardew Valley. Maar de hamvraag is natuurlijk: welke als eerst? Om jouw een hoofdpijndossier te besparen is hier het simpelste antwoord: de gieter.

Een dure upgrade, maar de moeite waard!

Met een koperen gieter kan je namelijk meer en sneller water geven dan met een normale gieter. Een hogere productie is gelijk aan meer geld, dus tel uit je winst! Zorg wel dat je de gieter upgrade in een tijd met veel regen, omdat je je planten geen water kan geven terwijl je gieter geüpgrade wordt. Dus hou het weerbericht in de gaten, maar check ook vooral de vaste dagen waarop het regent.

9. Verzoeknummers

Buurten is belangrijk in Pelican Town. Een goede relatie met de dorpsbewoners leidt tot allerlei cadeautjes, cutscenes en nieuwe recepten om uit te proberen. Je kunt een goede relatie met ze opbouwen door ze dingen te geven die ze leuk vinden, maar dat is niet altijd even makkelijk om uit te vogelen, zeker zonder de wiki. Gelukkig is er een manier waarop je ze altijd blij kan maken.

Iets voor een ander doen levert veel op!

Buiten de General Store hangt af en toe een verzoekje van een buurtbewoner. Soms willen ze een specifiek gewas, een vis, of iets uit de mijn. Als je de taak op je neemt en succesvol volbrengt, kan je makkelijk vriendschap sluiten met de kleurrijke bewoners van de vallei.

10. Bevriend Linus

Over vriendschap gesproken: misschien wel de meest belonende vriendschap is die met Linus, de man die in de tent ten noorden van Pelican Town woont. Zodra je drie hartjes met hem hebt geeft hij je het recept voor één van de simpelste, maar meest effectieve gerechten in het spel: Sashimi.

Je kunt LInus meestal in of in de buurt van zijn tent vinden.

Voor Sashimi heb je maar één vis nodig. Het maakt niet eens uit welke. Als je een keuken hebt, kun je elke dag zoveel vis hakken als je nodig hebt. Een bord Sashimi herstelt 75 energie en 33 gezondheid, dus daarmee kom je de drukke dag wel door!

Dat waren ze: tien beginnerstips voor Stardew Valley! Gebruik jij een van deze trucjes op jouw boerderij? Of heb je andere manieren om snel winstgevend en efficiënt te worden? Laat het weten in de reacties!