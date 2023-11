Een compacte gids voor de beginnende ruimtepiraat

Het leven van een piraat gaat niet over rozen. Vrijbuiters die zich niet willen conformeren aan de dogma’s van de United Colonies of de Freestar Collective kunnen op een hoop weerstand rekenen. We zetten wat tips op een rij om je piratenleventje in Starfield iets aangenamer te maken, zodat je zo min mogelijk tijd in hotel traliezicht doorbrengt en het aantal onschuldige slachtoffers kunt maximaliseren.

Als je eenmaal een goede zestig uur in Starfield hebt zitten, heb je een groot deel van de mysteries wel ontdekt en meerdere werelden gered. Je zit in je penthouse in New Atlantis en mijmert over of het leven nog wel zin heeft nu je alles bereikt lijkt te hebben. Noem het een mid-Starfield-crisis. Dat is hét moment om een carrièreswitch te maken en het universum een goede knal in het gezicht te geven met een Ashta Tamer. Deze tips helpen je om de meest succesvolle piraat van het universum te worden.

Essentiële vaardigheden voor een piraat

Om je nieuwe loopbaan als piraat een vliegende start te geven, is het goed om te kijken naar de vaardigheden van je personage. Heb je alles in diplomacy en nutrition zitten, dan kun je beter overwegen om yogalessen te geven in Paradiso. Als piraat in spé wil je vooral focussen op wat slagkracht, met name op de korte tot middellange afstand. Denk aan wat extra vaardigheidspunten voor je shotguns of pistolen en een beetje hand-to-hand kan ook geen kwaad. En in plaats van diplomacy wil je zoveel mogelijk punten in deception, zodat je zonder een schot te lossen gratis geld krijgt van hardwerkende burgers.

Daarnaast kan het geen kwaad als je een beetje intimiderend overkomt, dus oefen wat in heel boos kijken en gemene dingen zeggen. Verder kun je nog wat punten stoppen in scavenging om het aantal credits dat je binnen sleept te maximaliseren. Tot slot ben je naast een rouwdouwer in de eerste plaats een piloot en daarom moet je in piloting de meeste oefening stoppen. Het is namelijk zonde als je een c-class schip weet te enteren en overnemen, om er vervolgens achter te komen dat je personage niet vaardig genoeg is om te weten waar de gravjump zit.

Boarden is beter dan exploderen

Als beginnende piraat kan het een uitdaging zijn om een schip over te nemen. De rooks maken vaak de fout om met al het wapentuig dat ze hebben los te gaan op het eerste hulpeloze transportschip dat ze tegenkomen, om het voor hun ogen in de leegte van de ruimte uiteen te zien spatten. Raketvuur is leuk, maar als je een schip wil enteren moet je met iets meer precisie te werk gaan. Daarom moet je zo snel mogelijk de vaardigheid targeting vrijspelen. Daarmee kun je specifieke systemen op de korrel nemen, zoals de motoren van een schip zodat het helemaal nergens meer heen gaat. In Starfield heb je geen enterhaken nodig als je doelwit hopeloos door de ruimte zweeft.

Nu zet je als piraat natuurlijk de grootste raketwerpers en railguns op je schip, maar het is belangrijk om dit een beetje uit te balanceren. Voeg daarom naast het nodige vuurwerk ook een paar suppressors toe aan de wapensystemen van je schepen. Op die manier beschadig je de systemen van het vijandige schip, maar blijft het gevaarte wel intact.

Krijg contraband op de juiste plek

Schepen overnemen en onschuldige burgers beroven is een prima bron van inkomsten, maar een beetje piraat klust natuurlijk hier en daar wat bij. Illegale goederen smokkelen is een lekkere bijverdienste, zolang je natuurlijk niet gepakt wordt door de autoriteiten (al kan dat ook een strategie zijn). Het idee is dat een beetje smokkelaar zijn contraband verstopt in shielded cargo. Dit is wat duurder, maar zorgt ervoor dat je een kans hebt om door de scans van de UC en Freestar Collective te glippen. Natuurlijk verkopen de gerenommeerde scheepsbouwers dit soort onderdelen niet, daarvoor moet je naar de Red Mile op de planeet Porrima III in het Porrima-stelsel. Daar neemt de scheepstechnicus het wat minder nauw met de regels.

Als je geen zin hebt in gedoe en slechts af en toe wat illegale kunstwerken smokkelt, dan kun je ook in het ruimtestation Wolf Den van de United Colonies terecht. Je leest het goed: de UC is hier aanwezig, maar de gestationeerde militairen kan het allemaal niet meer zoveel schelen, omdat iedereen het station al is vergeten. Dat betekent geen scans. Dus je kunt hier altijd zonder problemen je illegale xenotech verkopen aan de lokale Trade Authority op het station, al is het budget wat beperkt. Dit kun je natuurlijk wel weer omzeilen door tweenachtjes aande bar van de Wolf Den door te brengen, zodat de portemonnee weer is aangevuld.

Tot slot is er nog een onorthodoxe methode die misschien niet heel piraat-eigen is: je gewoon laten pakken met je drugs, gestolen kunstwerken of andere goederen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als je weigert de boete te betalen, krijg je een enkeltje naar het staatshotel. In tegenstelling tot The Elder Scrolls-games beland je niet echt in de gevangenis en spawn je netjes buiten de cel waar je zojuist een weekje hebt doorgebracht. Niet echt een zware straf dus. Helemaal niet als je erachter komt dat de kisten waar je geconfisqueerde contraband in zit naast je staan opgesteld. In vrijwel elke gevangenis kun je deze zonder al te veel problemen leegtrekken en de illegale goederen alsnog verhandelen. Let wel op dat je iets aan XP verliest als je deze methode kiest.

Voeg je bij de Crimson Fleet

Als freelance piraat kom je een heel eind in het universum, maar als je het piratenverhaal compleet wilt maken, kun je je bij de Crimson Fleet voegen. Daar zijn meerdere manieren voor en als je daar zelf achter wil komen, stop dan hier met lezen. Want er volgen nu lichte spoilers voor het begin van de Crimson Fleet-questlijn.

In de meeste gevallen kom je met de Crimson Fleet in aanmerking als je bij de Vanguard gaat in New Atlantis. Je gaat dan undercover en moet de piratenorganisatie van binnenuit ontmantelen. Als een spion werken voor een grote militaire organisatie is niet bepaald iets wat op een piraten-cv past. Gelukkig is er ook een alternatieve manier om je bij dit zooitje ongeregeld te voegen.

De snelste manier is om met wat contraband naar New Atlantis te vliegen en je op te laten pakken. In dat geval kom je niet direct in de gevangenis terecht, maar zal SysDef je een aanbod doen. Je kunt dan alsnog een spion voor ze worden, maar je kunt het aanbod ook weigeren. In dat geval ga je linea recta naar de gevangenis op de Marskolonie Cydonia. Hier krijgt de Crimson Fleet lucht van en probeert je te rekruteren als je door Cydonia loopt. Op deze manier kun je trouw blijven aan je piratenmoraal en hoef je geen voet meer te zetten op The Vigilance van SysDef.

Heb je als beginnende piraat nog vragen of juist nog een paar goede tips voor je mede-freelancers? Laat het ons weten in de comments! SysDef is nog niet doorgedrongen in de redactie van Pixel Vault, dus kom maar door met die smokkeltips.