Ontwikkelaar: Mossmouth, LLC, Blitworks | Uitgever: Mossmouth, LLC | Platformen: Windows, PlayStation 4

Derek Yu’s Spelunky genoot aanzienlijk succes na zijn release in 2008 en zijn HD-re-release in 2012. De opmerkelijke rogue-lite platformer stond in de jaarlijkse top 10-lijsten van bladen als Edge, Paste en The Guardian en won daarnaast de Designprijs op het Independent Games Festival.

Komende maand kunnen we eindelijk de pikhouwelen in opvolger Spelunky 2 zetten. Net als in Spelunky is het de bedoeling dat je ondergrondse schatten en geheimen ontaardt, maar deze keer zul je dat op de maan doen. De avonturier die centraal staat is Ana Spelunky, de dochter van de twee hoofdpersonages uit de vorige game. Voor zowel fans als nieuwe spelers zal deze kleurrijke platformer een welkome release zijn deze maand.