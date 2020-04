The Last of Us 2 komt helaas niet meer uit in mei, maar gelukkig worden er nog wel een hoop andere games uitgebracht. Zo komen aan het einde van de maand een aantal bekende collecties games richting de Switch, met namen als Borderlands en BioShock. Ook voor de rest van de maand mei komt er genoeg uit en hebben we de releases weer netjes voor je op een rijtje gezet.