Ontwikkelaar: Naughty Dog | Uitgever: Sony Interactive Entertainment | Platformen: PlayStation 4

We zijn inmiddels maar liefst zeven jaar verder sinds de originele release van The Last of Us. De avonturen van Joel en Ellie in een post-apocalyptische wereld vol zombies ging de spelers niet in de koude kleren zitten. De verwachtingen voor de sequel zijn dan ook hoog. The Last of Us Part 2 speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen van het eerste deel af. Ellie komt in Part 2 in conflict met een mysterieuze christelijke organisatie, en als we trailers mogen geloven, komt daar nog flink wat geweld en bloed aan te pas. En ondertussen moet je natuurlijk nog altijd rekening houden met zombies die je tegenkomt in dit post-apocalyptische verhaal.