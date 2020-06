Ontwikkelaar: Aquria | Uitgever: Bandai Namco Entertainment | Platformen: Windows, PlayStation 4, Xbox One

In het Westen moeten we misschien een dagje langer wachten dan in Japan, maar op 10 juli komt Sword Art Online Alicization Lycoris dan echt onze kant op. In eerste instantie zou deze game in mei al uitkomen maar deze is uitgesteld tot juli.

Net zoals in voorgaande Sword Art Online-games is de hoofdrol weer voor het personage Kirito. Deze keer speelt de game zich af in een middeleeuwse fantasie-setting in een wereld genaamd de Underworld. Samen met Eugeo gaat Kirito op zoek naar hun vriendin Alice die plots verdwenen is in de Underworld.