Ontwikkelaar: Guerilla | Uitgever: Sony Interactive Entertainment | Platform: Windows

Horizon Forbidden West is al aangekondigd voor de PlayStation 5, maar het is eerst tijd dat het eerste deel nog een keer in de spotlight wordt gezet. Origineel uitgekomen in 2017 voor de PlayStation 4, komt Horizon Zero Dawn deze maand ook naar de pc toe. In deze versie van de game zit ook de Frozen Wilds DLC inbegrepen.

In deze game speel je als Aloy in een wereld overgenomen door mechanische dinosaurussen. De meeste van deze dinosaurussen zijn vreedzaam, maar sommigen worden opeens agressief en vallen mensen aan. Als Aloy moet je in het verleden duiken om erachter te komen wat er precies aan de hand is.