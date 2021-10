Ontwikkelaar: Eidos Montreal | Uitgever: Square Enix | 26 oktober 2021 | Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch (cloud)

Na het gematigde succes van Marvel’s Avengers, is het toch wel een kleine verrassing dat Marvel niet aan de noodrem heeft getrokken bij Square Enix. Het resultaat is dat we een tweede Guardians of the Galaxy-game krijgen na Telltale’s avontuur met de serie. Opnieuw volgen we de titulaire bende antihelden, terwijl ze zich door het hele universum in de nesten werken.

In Guardians of the Galaxy neem je als speler de controle over Peter Quill, beter bekend als Star-Lord. Na een enorme intergalactische oorlog, ligt het universum voor een groot gedeelte in puin. Altijd op zoek naar een makkelijke manier om geld te verdienen, proberen de Guardians menig imperium wat stuivers lichter te maken. Wanneer een weddenschap compleet uit de hand loopt, is het aan de Guardians om het universum te redden voordat het nog verder uit elkaar valt.

Marvel’s Guardians of the Galaxy belooft een op zichzelf staand action adventure te worden dat vanaf 26 oktober te spelen is. Na andere Square Enix-titels komt ook deze game naar de Switch als een cloud-based titel.