Ontwikkelaar: Playground Games | Uitgever: Xbox Game Studios | 9 november 2021 | Windows, Xbox One, Xbox Series X/S

Het Horizon-festival trekt weer de wereld over en strijkt deze keer neer in Mexico, wat opnieuw een enorm feest belooft te worden. Playground Games trekt ook dit jaar de technische trukendoos open en zet onder andere een nieuwe speelwereld neer die maarliefst 50% groter is dan zijn voorganger. Mexico komt daarmee tot leven in elf verschillende biomen. Van een actieve vulkaan tot woestijnen en regenwouden tot besneeuwde bergen.

In deze omgevingen zullen spelers ook meer lokaal weer ondervinden, dus het kan zomaar voor komen dat spelers vanuit een zonnig gebied recht op een bui afrijden die in de verte al te spotten is, of plots in een zandstorm terecht komen. Naast een prachtige nieuwe omgeving, zien ook de voertuigen er dit jaar beter uit dan ooit te voeren. Dit is mede te danken aan de toevoeging van ray-tracing aan alle wagens, iets wat voorheen alleen te zien was in de ForzaVista-modus van de games.

Hoewel Forza Horizon 5 pas vanaf 9 november officieel in de winkels ligt, kunnen spelers met de Premium Edition al vier dagen eerder aan de slag, vanaf 5 november. De game is beschikbaar op Windows, Xbox One en Xbox Series X / S, natuurlijk ook als onderdeel van Xbox Game Pass.