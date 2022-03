Ontwikkelaar: HAL Laboratory | Uitgever: Nintendo | 25 maart 2022 | Nintendo Switch

Kirby bestaat 30 jaar! Om dat te vieren brengt Nintendo eind deze maand een nieuw deel uit. Dit keer reist Kirby door The Forgotten Land om Waddle Dees te bevrijden die ontvoerd zijn door de vijandige groep The Beast Pack.

Dit is het eerste deel in de Kirby-franchise wat voorzien is van volledige 3D-gameplay. Kirby kan weer flink rondspringen, vijanden opslokken en zo hun vaardigheden te kopiëren of ze weg te schieten. Naast dat er twee nieuwe vaardigheden zijn die Kirby kan kopiëren, is er ook iets nieuws genaamd de ‘’Mouthful Mode’’. Hierbij kan Kirby ook grotere objecten opslokken en besturen. Dit biedt weer nieuwe gameplay-mogelijkheden. Ook kan een tweede speler deelnemen in de vorm van Bandana Waddle Dee. Deze is gewapend met een speer om vijanden mee te lijf te gaan.

Kirby and the Forgotten Land komt op 25 maart uit op de Nintendo Switch. Voor de Nintendo-liefhebbers een game om in de gaten te houden!