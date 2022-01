Ontwikkelaar: Stray Bombay | Uitgever: Stray Bombay | 13 januari 2022 | Windows, Xbox One, Xbox Series X/S

Stap aan boord van The Anacrusis, een ruimte-cruise die zo uit de jaren 60 had kunnen komen. Eén klein probleem met dit ruimteschip: het is overspoeld met bloeddorstige aliens. Aan jou en je kompanen om te overleven tijdens deze dodelijke ruimte-cruise, waarbij veel wapens en een goede samenwerking de sleutels tot succes moeten zijn.

The Anacrusis is misschien nog wel het makkelijkst te omschrijven als Left 4 Dead op een ruimteschip. Met een team van drie andere medespelers probeer je hordes aliens te verslaan terwijl je nieuwe wapens verzamelt en gaandeweg nieuwe perks verdient om in te zetten in de strijd. De AI Driver belooft dat je nooit twee keer hetzelfde gevecht zult hebben, dus we zijn benieuwd hoe dat uitpakt.

The Anacrusis verschijnt op Windows en Xbox-consoles. De game was de afgelopen maanden al in early access, maar krijgt nu officieel zijn eerste drie hoofdstukken. Game Pass-spelers kunnen direct met de game aan de slag.