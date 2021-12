Ontwikkelaar: Heart Machine | Uitgever: Annapurna Interactive | 2 december 2021 | Windows, PlayStation 4, PlayStation 5

Na het succes van indie-game Hyper Light Drifter in 2016, is ontwikkelaar Heart Machine druk aan de slag gegaan met Solar Ash. Hoewel de game in hetzelfde universum als Hyper Light Drifter afspeelt, is Solar Ash geen sequel. In plaats van een 2D Adventure-game, speelt de nieuwe game als een 3D platform adventure.

In Solar Ash neem je de controle over Rei, een void runner die door een zwart gat reist. Tijdens de reis is het aan jou om obstakels te ontwijken en vijanden te verslaan in een poging Rei’s planeet te redden. Ondanks de aanwezigheid van Rei’s zwaard, zal de focus van de game meer op het platformen liggen.

De indie-game is vanaf 2 december beschikbaar op PlayStation 4, PlayStation 5 en in de Epic Game Store op Windows.