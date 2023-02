Git gud

Campers krijgen sinds de geboorte van de online shooter een onevenredige hoeveelheid haat over zich heen. Toegegeven: in een hoekje stil zitten wachten op een tegenstander is misschien wel de makkelijkste tactiek van het multiplayershootergenre, maar dat wil niet zeggen dat het geen plek heeft in de online schietarena. Sterker nog, we moeten de camper omarmen, helemaal als het gaat om games als Call of Duty DMZ.

Wie onlangs onze podcast heeft geluisterd, heeft wel meegekregen dat er aardig wat Call of Duty wordt gespeeld op de redactie sinds het verschijnen van Call of Duty Modern Warfare 2.0. Het gaat dan specifiek om de nieuwe modus DMZ die uit het speelboekje van Escape from Tarkov leent. Met een groepje van drie virtuele soldaten kun je door een oorlogsgebied struinen en het opnemen tegen computergestuurde vijanden en andere gelukszoekers zoals jijzelf. Zoals in elke online shooter zitten daar uiteraard ook campers tussen, tot groot ongenoegen van veel spelers.

De klaagzang van de de PvE’er

Op reddit wordt steen en been geklaagd over dat sommige spelers het in hun hoofd halen om drukbezochte plekken in Al Mazrah op te zoeken en daar andere spelers proberen om te leggen. Met name het soort dat zich ophoudt rond de punten waar je met een helikopter DMZ-wereld kunt verlaten met verkregen loot wordt gehekeld. Deze “Exfil Campers” worden online voor rotte vis uitgemaakt, omdat ze net zo lang wachten bij een Exfil-punt tot er een clubje onwetende spelers aankomt met vers verkregen loot.

De Exfil Camper neemt deze arme schapen vervolgens met een sniper, handgranaat of een ander militair gereedschap op de korrel en maakt een einde aan hun zondagsrit door de demilitarized zone. Gefrustreerd wenden de zojuist omgekomen strijders zich tot de online fora om hun beklag te doen over de terroristen die durven te schieten op andere spelers in een online shooter. Het feit dat er een hele singleplayer in de game zit waar je nooit iemand tegenkomt die beter schiet dan jij, mag niet baten.

Nu is de verwarring te begrijpen. Zoals het woord al suggereert, is een demilitarized zone juist een gebied waarin het niet de bedoeling is om te vechten. De vraag is dan alleen waarom je überhaupt Call of Duty speelt als je niet wil dat er op je geschoten wordt. Je kunt in dat geval veel beter een Dorfromantik of Euro Truck Simulator 2 oppakken.

De camper uit de boom kijken

Het hele idee van de DMZ-modus in Call of Duty is juist dat er een mengelmoes is van gevechten met computergestuurde vijanden en echte spelers. Als je die echte spelers wilt vermijden, doe je er goed aan voorzichtig door de wereld te bewegen. Dat betekent dus niet met zijn allen op een roadtrip gaan terwijl je handgranaten uit het raam gooit en zo iedereen en zijn moeder laat weten dat je eraan komt.

DMZ leent zich er bij uitstek voor om alleen of met een klein groepje geruisloos van gebouw naar gebouw te bewegen en niet te veel aandacht te trekken. Ook kun je bij een Exfil-punt beter eerst even van een afstandje de kat uit de boom kijken voor je de helikopter aanroept. Doorgaans kun je de camper snel genoeg spotten, zeker als er net een kudde schapen voorbij komt die zich maar al te graag als schietschijf opdient. Uiteindelijk geven de campers de DMZ-modus iets wat de game verder mist: spanning. Het verzamelen van loot is niet moeilijk en als je de meest zwaar beveiligde zones vermijdt, leggen de npc’s zo het loodje. Toch blijft het elke keer spannend om met je rugtas vol de landingsplek van de Exfil-helikopter op te rennen en te zorgen dat je het er heelhuids vanaf brengt. Hoe frustrerend ook, het zijn de acties van de Exfilcampers die je elke keer weer op het puntje van je stoel laten zitten. Daarvoor wil ik alle campers bij dezen bedanken. En aan iedereen die online op deze achtergestelde groep spelers zit te haten: misschien moet je het gewoon lekker bij singleplayergames houden. Ik heb gehoord dat Forspoken leuk is.