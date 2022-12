In donkere dagen brengt het beeldscherm licht

Met nog maar een handjevol dagen te gaan tot het einde van het jaar, vliegen de cadeautjes van links naar rechts. Soms is het opgeven van een lijstje of het verzinnen van een cadeau echter al een opgave op zich. Om het wat makkelijker te maken, hebben we aan onze game-redactie gevraagd welke cadeaus sowieso op het lijstje moeten staan.

Cadeaus moeten er zijn voor ieder budget. Of je nou maar twee tientjes te besteden hebt, of de afgelopen maanden lekker hebt opgespaard voor een nieuwe console: er is keuze genoeg. Hieronder vind je negen suggesties, opgedeeld in cadeaus voor minder dan 50 euro, cadeaus tot 100 euro en cadeaus van meer dan 100 euro.

Game cadeaus tot 50 euro

Peely Pop! figurine – 16,98 euro

Funko Pop-beeldjes zijn mateloos populair tegenwoordig en van iedere cultuur- en game-hit zijn tegenwoordig wel Funko-representaties te vinden. Een titel als Fortnite kan dan ook niet ontbreken natuurlijk. In dit geval is er gekozen voor Peely, de wandelende banaan uit de game.

Peely begon ooit als skin in de game, maar is sindsdien een eigen leven gaan leiden. Zo zagen we Peely al in meerdere varianten voorbij komen en zijn eigen evenement hebben. Nu kun je Peely ook op je bureau hebben met deze Pop-figurine!

Hades – 20 euro

Een goede game kan nooit kwaad en met Hades heb je meteen een van de beste games van de afgelopen jaren te pakken. Reis af naar de diepste krochten van de hel om als Zagreus te ontsnappen uit de ‘klauwen’ van zijn vader Hades.

Ontwikkelaar Supergiant Games zet met Hades een fantastische roguelike-game neer waar je lang niet iedere speelsessie even ver zal komen, maar je toch altijd het gevoel van progressie blijft houden. Dit gecombineerd met de prachtige visuele stijl en geweldige personage maken de game een genot om te spelen, hoe frustrerend moeilijk de game soms ook kan zijn.

Xbox cadeaukaart – 25 euro

Voor wie niet altijd kan kiezen welke game hij of zij moet gaan spelen, bieden de ‘all you can eat’-diensten van de verschillende uitgevers uitkomst. Microsoft’s Game Pass steekt daar momenteel met kop en schouders tussenuit en dus is een abonnement hierop voor pc- of Xbox-gamers nooit een slecht idee.

Aangezien Microsoft officieel geen cadeaukaarten voor GamePass meer aanbiedt, willen we dan ook de officiële Xbox cadeaukaart voorstellen als cadeautip. Hoewel deze kaart voor alles in Microsoft’s online game winkel gebruikt kan worden, adviseren wij vooral een abonnement op GamePass. Honderden games voor een vast bedrag per maand, wie wil dat nou niet?!

Game cadeaus tot 100 euro

8BitDo Ultimate Bluetooth-controller – 69,90 euro

Hoewel een game-console standaard met een controller komt, kan het vinden van een goede controller voor je pc, tablet of mobiele telefoon nog wel eens een opgave zijn. Gelukkig bestaat 8BitDo, een fabrikant van gaming accessoires die de afgelopen jaren menig populaire controller heeft ontwikkeld.

De meest recente toevoeging aan hun line-up is de 8BitDo Ultimate Bluetooth-controller. Deze controller heeft een vrij bekende indeling, die vooral doet denken aan bijvoorbeeld de Switch Pro-controller. Met deze third-party controller heb je wel wat meer vrijheid, bijvoorbeeld door middel van de twee knoppen achterop de controller en de optie om macro-functies in te stellen. Ideaal om te gebruiken op je pc, smartphone of zelfs Nintendo Switch met de meegeleverde dongle.

God of War: Ragnarok – 69,99 euro

Een van de populairste en best beoordeelde games van dit najaar kan natuurlijk niet ontbreken op een lijst als deze. Het avontuur van Kratos en zoon Atreus gaat verder door de negen rijken uit de Noorse mythologie, waarbij de epische gevechten en prachtige omgevingen centraal staan.

In zijn review omschreef redacteur Amador de game als “essentieel voor iedere gamer” met “het verhaal en haar personages is het stralende middelpunt”. Een cadeau dus waar je eigenlijk niet fout mee kunt gaan – tenzij de ontvanger het origineel nog niet gespeeld heeft. Dan raden we aan om met die titel te beginnen.

Jinx Unlocked-beeldje – 79,50 euro

Zeg League of Legends en het personage Jinx zal al snel naar boven komen, helemaal na het verschijnen van televisieserie Arcane waarin ze een prominente rol had. Voor de echte fans van Jinx kan de merchandise natuurlijk niet ontbreken, bijvoorbeeld in de vorm van dit standbeeld voor op je bureau of je vitrinekast.

Het kleurrijke beeldje presenteert Jinx in haar typische kostuum, vergezeld door haar vissige raketwerper Fishbones. Het beeldje meet bijna 27 centimeter hoog en iets meer dan 14 centimeter breed. Ideaal dus als extra stukje aankleding voor de League of Legends-fan.

Game cadeaus van meer dan 100 euro

Backbone One controller – 119,99 euro

Een controller aan je smartphone koppelen is met Bluetooth niet heel moeilijk, maar dat vereist wel dat je altijd een controller (en idealiter bijbehorende klem) in je tas hebt zitten. Wie naar een meer compacte oplossing zoekt, komt al snel de Backbone One tegen: een controller waar je jouw telefoon inklikt en in een kleine handheld console verandert.

De Backbone One bestaat niet alleen uit de controller, maar ook een bijbehorende app die de ervaring compleet maakt. De app van Backbone dient als een centrale hub voor al je games op je smartphone, inclusief diensten als Xbox Game Pass om gemakkelijk je games op te starten en nooit lang stil te hoeven zitten.

SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless – 179,99 euro

Een gamer is niet meer compleet zonder een degelijke headset. Of je nou in alle rust wil gamen of in contact moet blijven met je teamgenoten: een hoofdtelefoon is essentieel. Daarbij is er genoeg te kiezen, maar momenteel gaat onze voorkeur uit naar de SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless: een draadloze headset geschikt voor pc, maar ook beschikbaar in PlayStation of Xbox-varianten.

Naast dat de headset gemakkelijk via de meegeleverde dongle met jouw favoriete platform verbindt, is de headset ook in staat om via Bluetooth met je telefoon te koppelen. Zo kun je gemakkelijk tijdens het gamen ook je favoriete podcast luisteren of in een Discord-voicecall duiken. Ideaal dus voor ieder scenario.

Elgato Gaming Stream Deck XL – 229 euro

Wie niet alleen gamet, maar ook regelmatig streamt, zal ongetwijfeld bekend zijn met de Stream Decks van Elgato Gaming. Deze knoppen paneeltjes bieden je tijdens het gamen, streamen of werken gemakkelijk toegang tot tal van verschillende functies in Windows, OBS en zelfs gekoppelde hardware.

In dit geval hebben we gekozen voor de XL-versie van de Stream Deck met daarop 32 knoppen, voor wie alles binnen handbereik wil hebben. Mochten de 32 knoppen niet voldoende zijn, dan kun je ook gemakkelijk meer lagen in de knoppen aanbrengen, welke dankzij de achterliggende schermpjes altijd laten zien welke set knoppen er actief is.